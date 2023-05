Abidjan abrite le 7e Congrès africain des comptables mi-mai

Plus de 2.000 participants issus de plus de 65 pays sont attendus à cet évènement qui se déroulera sur les bords de la lagune Ebrié autour du thème « Transformation et croissance des économies africaines ».

Au cours d’une conférence de presse ce mardi 2 mai 2023, à Abidjan, le président de l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire, Drissa Koné, a situé les enjeux de l’édition 2023 du Congrès panafricain des comptables (ACOA 2023) prévue du 15 au 18 mai 2023.

Cet événement majeur pour les professionnels comptables est « une grande première pour notre profession puisque nous allons organiser ce congrès qui regroupe à la fois des pays lusophones, des pays anglophones et des pays francophones », s’est réjoui M. Drissa Koné.

La Côte d’Ivoire, fera-t-il observer, sera le premier pays Francophone d’Afrique subsaharienne hors Maghreb à accueillir le Congrès africain des comptables. Pendant deux jours, les participants réfléchiront autour de la transformation et la croissance des économies africaines.

« Notre objectif, c’est d’avoir des regards croisés anglophones, francophones et lusophones sur la meilleure façon de réduire le secteur informel et d’accroître ou de moderniser nos différentes économies », a fait savoir le président de l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire.

Marcellin Zunon, le président de la Commission scientifique, a indiqué que ce congrès couvre deux volets, notamment un volet scientifique et un volet culturel. Deux journées seront ainsi consacrées aux travaux scientifiques et deux autres journées aux activités socio-culturelles.

Il a relevé que les économies africaines sont caractérisées par une part importante du secteur informel et des PME. En outre, le défaut de qualité de l’information financières et comptables produite par ces PME fait obstacle au fait qu’elles ne puissent pas montrer tout leur potentiel de développement.

Par ailleurs, dira-t-il, le continent est caractérisé par une proportion importante de jeunes, ce qui amène à mettre les projecteurs sur l’employabilité, mais surtout l’adéquation entre la formation et l’emploi. En Côte d’Ivoire, près de 10.000 jeunes comptables arrivent sur le marché de l’emploi chaque année.

Le président de la Commission scientifique a également soulevé la question de la digitalisation, de la globalisation et de la résilience des économies africaines dans un environnement, où la part du numérique devient de plus en plus importante dans les entreprises.

Les professionnels comptables, dans ce contexte, se donnent pour ambition de penser à la transformation structurelle et à la croissance des économies africaines, a-t-il poursuivi. Le Congrès africain des comptables se déroulera en format hybride.

AP/APA