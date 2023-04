Abidjan et Banjul signent trois accords de coopération

La visite de Adama Barrow en Côte d’Ivoire, la première d’un président gambien en exercice, a permis de définir un cadre général de coopération et de renforcer les relations entre les deux pays.

À l’issue d’un entretien entre le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et le président gambien Adama Barrow, ce jeudi 27 avril 2023 au palais de la présidence de la République, à Abidjan, les deux pays ont signé trois accords de coopération

Ces accords portent notamment sur le service énergétique et le service aérien qui permettra aux compagnies aériennes opérant dans les deux pays de faire la desserte Abidjan-Banjul. Le troisième accord, lui, définit le cadre de la coopération entre les parties en vue de renforcer les relations bilatérales sur cinq ans.

Le président de la République de Côte d’Ivoire a souligné la nécessité pour les deux pays de travailler au raffermissement et à la diversification de leurs relations et d’œuvrer, dans le cadre de la CEDEAO, pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la sous-région.

Il a remercié son hôte pour le « soutien » apporté à la Côte d’Ivoire dans le cadre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dans la résolution de la crise entre l’Etat ivoirien et le Mali, suite à l’arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako.

Les deux chefs d’Etat ont fait le tour de l’actualité régionale. Sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ils ont souligné « la nécessité de faire en sorte que ces transitions conduisent à des élections inclusives et démocratiques dans les délais acceptés par les autorités de transition ».

Alassane Ouattara a, par ailleurs, exprimé sa volonté de voir les prochaines élections présidentielles dans la région se passer « dans le calme » et surtout de façon « démocratique et ouverte ». Des élections auront lieu en Sierra Leone en juin 2023, au Liberia en octobre et au Sénégal en février prochain.

« Cette visite est un signe fort de mon engagement ainsi que celui de mon gouvernement et de toute la population gambienne de voir cette coopération ivoiro-gambienne se renforcer entre nos populations », a déclaré Adama Barrow.

Adama Barrow a, au terme de cette visite de 48h, remercié le président Alassane Ouattara pour sa « sagesse » pendant la transition dans son pays, ce qui dénote du renforcement de la coopération régionale et du « sens des bonnes relations qui ont su être développées ».

