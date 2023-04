Vers l’institution d’un régime de retraite complémentaire dans le secteur privé

Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau régime, le ministère de l’Emploi et de la protection sociale envisage d’organiser un dialogue social avec les organisations professionnelles.

Le ministère a, dans cet élan, émis un courrier à l’endroit des organisations professionnelles et attend leur retour en vue d’engager un dialogue social sur le projet. Et ce, afin de définir de façon consensuelle les principales caractéristiques de ce régime ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Selon cette note du ministère de l’Emploi et de la protection sociale consultée par APA « les observations et remarques des organisations professionnelles sur ce projet de texte sont attendues le 28 avril 2023, au plus tard ».

Pour l’année 2023, le département ministériel a inscrit dans sa feuille de route l’institution du régime de retraite complémentaire des travailleurs du secteur privé. Il devrait être mis en œuvre avec la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

La Retraite complémentaire par capitalisation dénommée La Complémentaire, le Régime social des travailleurs indépendants (RSTI) et la Couverture maladie universelle (CMU), déjà initiés par le gouvernement, visent à garantir aux populations l’accès à une meilleure protection sociale.

Le régime complémentaire des salariés du secteur privé intervient à la suite de celui des travailleurs indépendants et de celui des fonctionnaires et agents de l’Etat. Il s’inscrit dans la continuité de la nouvelle architecture de la protection sociale en Côte d’Ivoire.

Son objectif est d’accroître le niveau de revenu des personnes à la retraite et de lutter contre l’extrême pauvreté. Il vise notamment à procurer au travailleur du secteur privé « une pension de retraite à hauteur de 70% de son revenu moyen d’activité, voire plus, en fonction de son effort de cotisation ».

L’Etat de Côte d’Ivoire, veut, à travers le régime de retraite complémentaire donner aux travailleurs, une fois à la retraite, un pouvoir d’achat suffisant pour vivre décemment. Un projet de décret sur la création du régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs du secteur privé est d’ailleurs en préparation.

Le gouvernement a lancé en mars 2020 le Régime social des travailleurs indépendants (RSTI), qui est la couverture sociale obligatoire pour tous les travailleurs indépendants. Il offre une protection sociale aux travailleurs de l’informel ainsi qu’à ceux du secteur formel.

AP/APA