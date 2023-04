Covid-19 : allègement des dispositions sanitaires dans les aéroports ivoiriens

Ces nouvelles dispositions des autorités ivoiriennes visent les voyageurs au départ et à l’arrivée au niveau des aéroports en Côte d’Ivoire.

Le ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle a décidé en liaison avec le ministère des Transports ces nouvelles mesures, dont l’un des points indique que « le port du masque facial n’est plus obligatoire mais reste fortement recommandé pour les personnes vulnérables et porteuses de maladies chroniques ».

A la suite de la levée, le 12 avril 2023, de l’état d’urgence sanitaire et l’allègement du dispositif de contrôle à l’aéroport d’Abidjan, par le Conseil national de sécurité, ces deux ministères ont décidé de la suppression des dispositifs de contrôle des attestations Covid-19 et des cartes de vaccination Covid-19 au sein de l’aérogare.

Selon la mesure, au départ de la Côte d’Ivoire, « aucune attestation de test négatif ou de certificat de vaccination Covid-19 n’est exigé pour quitter la Côte d’Ivoire. Les compagnies aériennes seront chargées du contrôle des documents sanitaires contre la Covid-19 » conformément aux recommandations sanitaires du pays de destination.

A l’arrivée en Côte d’Ivoire, « aucune attestation de test négatif ou de certificat de vaccination Covid-19 n’est exigé » pour entrer dans le pays, souligne le texte, qui mentionne que tout voyageur sera toutefois soumis à un contrôle systématique de la température.

Le dispositif de contrôle sanitaire de la fièvre jaune reste maintenu conformément au règlement sanitaire international (RSI 205), renseigne la note conjointe du ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle et du ministère des Transports.

Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a également adopté le 12 avril 2023, de l’intégration des activités de la Covid-19 en routine dans les établissements de santé du pays.

AP/APA