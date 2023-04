Lancement des travaux de construction de trois échangeurs à Abidjan

Ces trois échangeurs qui seront mis en place à trois carrefours sur le Boulevard Mitterrand, pour un coût d’investissement de près de 75 milliards de Fcfa, visent à fluidifier le trafic de Cocody à Bingerville, cité située à l’Est d’Abidjan.

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé ce jeudi 20 avril 2023 à Cocody – 9 Kilos, dans l’Est d’Abidjan, au lancement de ces trois échangeurs, notamment l’Echangeur de l’Ecole de police, l’Echangeur de la Riviera 3 et l’Echangeur de la Riviera Palmeraie, en présence d’un parterre de personnalités et des populations.

Pour Patrick Achi, « faire avancer la mobilité des femmes et des hommes, c’est faire avancer leur liberté, leur énergie, leur productivité, leurs idées, leurs initiatives et c’est faire avancer le développement (du pays), la prospérité et c’est faire avancer la Côte d’Ivoire solidaire ».

Le secteur routier, dira-t-il, fait face à des enjeux absolument stratégiques. Et ce, en raison de l’urbanisation rapide et une forte croissance économique, avec le trafic dans la zone d’Abidjan qui provoque des congestions au niveau de la circulation et qui méritent d’être traitées.

« Nous n’avons pas d’autres choix que de poursuivre le développement du secteur, tant des enjeux liés à la mobilité, notamment dans le Grand Abidjan, que partout ailleurs qui demeure une question sensible pour l’activité économique du pays », a-t-il soutenu.

« Ces trois échangeurs du Boulevard Mitterrand devraient fournir des emplois à près de 600 jeunes tout au long de la durée des travaux, les formant, les insérant, leur donnant pour la suite de leur vie une expertise remarquable qui leur permettra de participer à d’autres chantiers similaires », s’est-il réjoui.

Le Boulevard François Mitterrand construit dans les années 80 et reliant la ville d’Abidjan à la commune de Bingerville, une commune en pleine expansion, est une route en 2×3 voies comportant plusieurs carrefours à niveau avec des feux tricolores.

La forte urbanisation de la partie Est d’Abidjan et le développement rapide de la commune de Bingerville au cours de ces dix dernières années, ont eu pour conséquence une forte croissance du trafic routier automobile sur cet axe avec pour corollaire la congestion du trafic au niveau des carrefours.

Le ministre ivoirien de l’Equipement et de l’entretien routier, Dr Amédé Koffi Kouakou, a précisé que l’Échangeur de l’Ecole de police aura un passage supérieur avec tablier en caisson métallique de cinq traversées, 2×3 voies, long de 170 m avec une largeur de 20.6 m.

L’échangeur de la Riviera 3 comprendra également un passage supérieur avec tablier en caisson métallique de cinq traversées, 2×3 voies, long de 221 m avec une largeur de 20.6 m. Il disposera de quatre contre-allées pour faciliter le déplacement des véhicules.

Pour l’échanger de la Riviera Palmeraie, il comprendra à l’instar des deux autres un passage supérieur avec tablier en caisson métallique de six traversées, 2×3 voies, long de 266 m avec une largeur de 20.6 m. Il y aura aussi quatre contre-allées.

Des études sur le trafic sur le Boulevard Mitterrand ressortent une congestion plus accentuée au niveau des différents carrefours. Selon le ministère de l’Equipement et de l’entretien routier, le flux est estimé à plus de 110 000 véhicules par jour observés notamment au niveau du carrefour de la Riviera 2.

De nombreuses congestions sont enregistrées aux différents carrefours de cet important axe, notamment, aux heures de pointe. L’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Ikkatai Katsuya, s’est félicité de ce que ce projet vient « réduire de manière significative les congestions » à Abidjan.

Il a salué l’Etat de Côte d’Ivoire qui réalise ce projet malgré la conjoncture économique mondiale extrêmement difficile. D’un coût global d’environ 75 milliards de F CFA (HT), le projet est cofinancé par l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) et l’Etat de Côte d’Ivoire.

La réalisation des travaux a été confiée au groupement d’entreprises japonaises Shimizu Corporation / TOA Corporation / JFE Engineering Corporation. La maîtrise d’œuvre est assurée par le Groupement Oriental Consultant/INGEROSEC CO / ETECO.

Le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, a fait savoir que les travaux sont prévus s’exécuter sur un délai de 33 mois. Il est prévu, par ailleurs, l’aménagement de voies de déviation pour permettre la circulation des véhicules durant les travaux.

AP/APA