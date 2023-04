Sensibilisation sur les risques électriques en milieu scolaire

La campagne, tenue à travers le pays, par la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), a visé les élèves et le personnel encadrant en vue de l’atteinte de l’objectif « Zéro accident d’origine électrique ».

Durant le mois de mars 2023, des équipes ont été mobilisées à travers le pays pour sensibiliser les populations sur les risques électriques afin d’atteindre l’objectif « Zéro accident d’origine électrique », une priorité de l’entreprise.

Dans cette dynamique, les responsables prévention sécurité de la CIE ont répondu favorablement à la sollicitation de la radio Fréquence 2 (publique) pour son émission « Fréquence 2 dans mon école », organisée le 15 mars 2023 à Agboville (Sud).

Les élèves des lycées 1 et 2 et le personnel encadrant de ces établissements de la ville d’Agboville ont été entretenus sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des bornes de raccordement électriques et les risques électriques.

La campagne en matière de sécurité électrique s’est poursuivie le mercredi 22 mars à l’Ecole méthodiste de ladite ville, où les responsables en prévention sécurité ont échangé les élèves des classes de CP1/CP2 et le personnel encadrant de cet établissement primaire.

Au cours de cette rencontre, ils ont instruit les tout-petits sur des attitudes pouvant conduire à des accidents électriques et les bonnes pratiques en matière de sécurité. Riches en échanges, ces sensibilisations ont été très appréciées par les encadreurs et les élèves.

L’objectif de ces campagnes est d’accentuer les actions en faveur des bons comportements à avoir en matière de sécurité électrique et les précautions à prendre pour éviter les risques liés aux accidents électriques.

Dans le cadre de la campagne en matière de sécurité électrique, les responsables prévention sécurité ont sensibilisé également des élèves et des personnels d’encadrement sur les risques électriques dans la ville de Gagnoa, dans l’Ouest du pays.

Chaque année, la compagnie, dont la sensibilisation sur les risques électriques est une « priorité », mobilise des communautés afin de leur présenter les risques liés aux accidents électriques en vue d’atteindre l’objectif « Zéro accident d’origine électrique » en Côte d’Ivoire.

La CIE, société privée de service public, créée en 1990, est liée à l’Etat de Côte d’Ivoire à travers une convention de concession lui permettant d’opérer sur les secteurs de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation d’énergie électrique. Elle dispose aussi de l’entière responsabilité de la gestion des clients.

AP/APA