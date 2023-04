Les chasses d’eau des toilettes en panne, un avion d’Austrian Airlines contraint de faire demi-tour

Victime d’une panne, un Boeing 777 de la compagnie autrichienne Austrian Airlines a été contraint de faire demi-tour, lundi, deux heures après avoir décollé de Vienne, a appris l’AFP auprès de la compagnie. Il ne s’agissait pas d’une panne moteur mais d’une panne de… chasses d’eau. Cinq des huit toilettes de la cabine étaient défectueuses.

Premier incident de ce type pour la compagnie

L’avion transportait 300 passagers et le vol à destination de New York devait durer huit heures. Mais après avoir constaté une panne technique des chasses d’eau à bord, l’équipage s’est résolu à faire demi-tour, a expliqué une porte-parole à l’AFP, qui n’avait jamais connu d’incident similaire à bord d’un appareil d’Austrian Airlines, a-t-elle précisé.

Selon le quotidien autrichien Die Presse, les toilettes n’auraient pas pu être réparées à New York, il y aurait eu trop peu de toilettes sur le vol de retour. L’appareil a donc fait demi-tour. La panne ayant été réparée, le Boeing a repris du service dès mardi, et les passagers ont été embarqués dans d’autres avions.