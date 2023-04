L’ivoirienne Mariatou Koné porte la voix de l’Afrique au Parlement européen

Un colloque sur l’éducation s’est ouvert ce jeudi 13 avril 2023 au Parlement européen, à Bruxelles, la capitale de la Belgique.

« Politiques et stratégies éducatives pour l’Afrique : Quel partenariat entre l’Union européenne et l’Afrique ? », tel est le thème de ce premier colloque organisé conjointement par l’institution européenne et l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA).

Cette plateforme vise à créer un cadre de coopération solide en matière d’éducation entre les deux continents, à travers la mutualisation et les partages de bonnes pratiques et d’expertises. Elle devrait permettre un véritable partenariat gagnant-gagnant.

La ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, représentait le continent africain à cette rencontre internationale qui a mobilisé des experts de tous les continents et plusieurs organisations internationales.

L’on notait la présence à ce colloque sur l’éducation, des membres du Partenariat mondial pour l’éducation, des responsables de l’Union européenne, de l’UNESCO, de l’UNICEF, de la CONFEMEN ainsi que le secteur privé.

Ce dialogue de haut niveau lui offre l’opportunité de présenter non seulement les récentes réformes initiées par la Côte d’Ivoire, en matière d’éducation, mais aussi de parler de la tenue des États généraux de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation (EGENA) ainsi que l’engagement des gouvernements africains à accélérer l’amélioration de l’apprentissage fondamental.

Poursuivant, elle a indiqué que l’Union européenne est un espace d’échanges intégrant des systèmes éducatifs performants. Sur cette base et dans le cadre de ce partenariat rénové, elle a fait plusieurs propositions dont la création d’un cadre d’échanges entre les systèmes éducatifs.

Elle a proposé l’adaptation, la création d’initiatives et le solution ainsi que la production d’innovations face aux principaux défis des politiques d’éducation ; la structuration et le renforcement du secteur informel des pays africains par le biais de l’alphabétisation et de l’enseignement technique et la formation professionnelle.

Cette plateforme vise la création de partenariats stratégiques afin de contribuer au renforcement de la résilience des systèmes éducatifs, ainsi que la conception et l’implantation de dispositifs viables et pérennes d’enseignement à distance.

En outre, la ministre Mariatou Koné a fait état de la nécessité d’intégrer l’alphabétisation, l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que la promotion des sciences et technologies et la promotion de l’intelligence artificielle.

Selon elle, l’éducation fondamentale a une importante partition à jouer dans le renforcement des liens culturels entre l’Union Européenne et l’Union Africaine. C’est le socle à partir duquel toutes les formes de coopération et de co-construction relèvent du possible.

A la suite de la ministre, Albert Nseigiyumva, ancien ministre rwandais et secrétaire exécutif de l’ADEA a mis l’accent sur la volonté et le respect réciproques des deux organisations eu égard à l’importance de l’éducation qui constitue un droit universel.

Nseigiyumva a également présenté des bonnes pratiques et des progrès réalisés dans certains pays africains tels que la Côte d’Ivoire qui se positionne désormais en tête des pays ayant initié des consultations nationales (EGENA) et ayant initié des réformes s’inscrivant dans la dynamique de la performance des systèmes éducatifs.

Le retour de la dictée en Côte d’Ivoire a également été salué par le Parlement européen. Max Orville, député européen et membre du groupe Renew Europe et Myriam Ferran, directrice générale adjointe des partenariats internationaux à la commission de l’Union européenne ont réitéré la volonté de l’Union Européenne d’investir davantage dans l’éducation en Afrique.

L’institution annonce une hausse de 7 à 10 % de son appui dans le cadre de l’ODD 4. La ministre Mariatou Koné est également membre des deux instances de haut niveau de l’Unesco en qualité de représentante de l’éducation mondiale au sein de la commission de haut niveau sur le numérique,

Mariatou Koné est la deuxième personnalité africaine à y siéger après le président rwandais Paul Kagamé et la représentante de l’Afrique francophone au sein du comité de pilotage de la commission internationale sur les futurs de l’éducation.

AP/APA