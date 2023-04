Covid-19 : la Côte d’Ivoire lève l’état d’urgence sanitaire

Les autorités ivoiriennes décident d’alléger le dispositif de contrôle à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Ces mesures ont été prises ce mercredi 12 avril 2023 à la suite d’une réunion du Conseil national de sécurité (CNS) tenue au Palais de la présidence de la République, sous la présidence de M. Alassane Ouattara.

« Le Conseil national de sécurité note, avec satisfaction, que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d’Ivoire », indique un communiqué qui relève qu’à la date du 10 avril 2023, le pays n’enregistrait que six cas actifs et aucune hospitalisation durant ces deux dernières semaines.

Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié depuis la réunion du Conseil national de sécurité du 12 janvier 2023, souligne le communiqué, qui mentionne que dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie avec 95% des cas, 52 % de la population cible a été vaccinée.

Le Conseil national de sécurité, se réjouissant des « excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la Covid-19 depuis 2020 », a décidé de « lever, avec effet immédiat, l’état d’urgence sanitaire et- d’alléger le dispositif de contrôle à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ».

En outre, le Conseil a décidé d’intégrer les activités de la Covid-19 en routine dans les établissements de santé et de retenir le Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de Treichville (Sud d’Abidjan) et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké (centre ivoirien) comme les seuls centres dédiés de prise en charge intégrée des maladies à potentiel épidémique.

Les 13 autres centres dédiés Covid-19 devraient par ailleurs être intégrés dans le système de santé en vue du renforcement des capacités des hôpitaux les abritant. Le chef de l’État a instruit le ministre chargé de la Santé afin de prendre les mesures idoines pour la mise en œuvre effective de ces décisions d’ici le 30 juin 2023, au plus tard.

Il a, par ailleurs, instruit les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Santé à l’effet d’informer et sensibiliser largement les Forces de défense et de sécurité ainsi que le personnel de santé sur les décisions du Conseil national de sécurité.

AP/APA