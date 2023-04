Chute de plus de 50% de la production de coton à fin mars 2023

Depuis le début de la campagne agricole 2022-2023, des attaques sévères et persistantes de jassides, ravageurs de la culture cotonnière, sont signalées par les pays producteurs en Afrique.

La 15è réunion bilan du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA) s’est ouverte ce mercredi 12 avril 2023 à Grand-Bassam, cité balnéaire à 40 Km à l’Est d’Abidjan, autour de la baisse de la production cotonnière sur le continent.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural de la Côte d’Ivoire, Adjoumani Kouassi, s’est félicité des actions de l’organisation sous régionale, le PR-PICA, qui a permis de renforcer la collaboration scientifique entre les Etats et de relever plusieurs défis.

Il a fait savoir que malgré les efforts de l’Etat de Côte d’Ivoire et des acteurs de la filière cotonnière ivoirienne, la production nationale de coton graine, estimée à 236 175 tonnes à fin mars, a chuté de plus de 50% par rapport à celle de la campagne précédente qui a été estimée à 539 623 tonnes.

Cela, dira-t-il, représente une perte de 334 250 tonnes par rapport aux prévisions révisées de juillet 2022. Mais la recherche cotonnière n’est pas restée muette face à cette crise qui s’est étendue aux exploitations cotonnières de l’ensemble des pays membres du PR-PICA.

« Très rapidement, le Centre national de recherche agronomique de Côte d’Ivoire, le CNRA, a identifié l’auteur de ces attaques, à savoir les jassides et a mis au point un arsenal de riposte efficace face à ces nuisibles », a relevé le ministre d’Etat.

Pour la campagne 2022-2023, l’Etat ivoirien a octroyé une subvention au prix de cession des intrants aux producteurs d’un montant de plus 39 milliards Fcfa et d’une subvention aux producteurs pour la prise en charge d’une partie de leur crédit agricole à hauteur de 29 milliards Fcfa.

La dernière action du PR-PICA a été de « collaborer pour identifier la cause de la chute de la production cotonnière dans l’ensemble de nos pays pour la campagne 2022-2023 », a-t-il relevé, indiquant que « depuis le début de la campagne agricole 2022-2023, des attaques sévères et persistantes de jassides sont signalées par les producteurs et les sociétés cotonnières ».

« Chers chercheurs et acteurs de la filière cotonnière des pays membres du PR-PICA, sachez qu’il y a encore de nombreux défis à relever, suscités par la situation sécuritaire en Ukraine, la flambée du prix des intrants et l’attaque des jassides », a-t-il lancé.

« Je souhaite vivement que ces trois jours de travaux soient le cadre d’échanges cordiaux, francs et productifs, autour de thèmes qui contribueront à la relance de la production cotonnière suite à la crise des jassides », a-t-il poursuivi.

Le programme régional de production intégrée du coton en Afrique est une organisation sous régionale qui regroupe les sociétés cotonnières, les Interprofessions, les structures de recherche sur le coton et les organisations de producteurs de coton de huit pays producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Les Etats membres partageant les mêmes problèmes parasitaires, de fertilité des sols et d’adaptation des variétés cultivées aux changements climatiques. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Tchad et du Togo.

