Campagne de sensibilisation sur l’obtention d’un bien immobilier

Le ministère de la Construction, du logement et de l’urbanisme (Mclu) remet le couvert pour la 3ème édition de cette campagne qui se déroule du 6 avril au 6 mai 2023 en vue de renseigner les populations sur les procédures d’acquisition ou de cession d’un patrimoine immobilier.

Durant 30 jours, le ministère et ses partenaires sillonneront les communes de Jacqueville, Songon, Dabou, Yopougon, Anyama et d’Abobo. Le thème choisi pour cette édition est « Amélioration du cadre de vie des populations ».

La 3e édition de cette caravane a démarré ce jeudi 6 avril 2023 dans la cité balnéaire de Jacqueville. Elle vise à mettre à la disposition du grand public la bonne information sur la procédure d’acquisition ou de cession des biens immobiliers.

Partenaire à cette caravane, l’entreprise citoyenne Challenge Immobilier International (Chim-inter), a à travers son représentant, Amoulaye Coulibaly, exprimé la fierté de sa structure à accompagner l’État ivoirien dans cette campagne de sensibilisation des populations.

« Notre entreprise est un aménageur foncier et un promoteur immobilier agréé. Nous sommes heureux d’être ici à Jacqueville pour accompagner notre ministère de tutelle dans sa politique de proximité avec la population », a-t-il déclaré.

Pour lui, « il est très important que le ministère vienne vers la population pour l’instruire sur ses méthodes et les réformes en ce qui concerne l’ACD (Arrêté de concession définitive), le contrat de bail et le permis de construire ».

Les partenaires du ministère prodiguent à cette occasion des conseils et offrent l’opportunité d’acquérir des terrains avec ACD ainsi que la possibilité aux têtes couronnées et propriétaires terriens d’avoir un interlocuteur face à leurs besoins d’aménagement de terrains.

Le premier magistrat de Jacqueville, Joachim Beugré, s’est réjoui du choix de sa commune pour le lancement de cette caravane. Pour lui, toute personne qui vit a besoin d’un toit et cela commence par l’obtention d’un terrain sécurisé reconnu par les services du ministère de la Construction.

Ouvrant cette édition, au nom du ministre Bruno Koné, le directeur de cabinet du MCLU, M. Alexandre Kouamé, a donné les raisons de l’institution de ces Journées portes ouvertes et de la caravane du ministère de la Construction, du logement et de l’urbanisme.

« C’est l’occasion pour nous de rencontrer les populations et tous les usagers de nos services afin de les informer et sensibiliser sur l’ACD, les nouvelles réformes, le permis de construire et le contrat sécurisé de bail à usage d’habitation ››, a-t-il expliqué.

Selon M. Alexandre Kouamé, la présence du ministère aux côtés des populations symbolise la volonté du gouvernement d’être plus proche des préoccupations de ses concitoyens, qui sont au cœur de l’ensemble de ses actions.

« Pendant cette journée, nous serons à vos côtés pour échanger avec vous afin d’apporter des solutions ou réponses à vos préoccupations, vous informer sur nos procédures et notre fonctionnement, vulgariser nos réformes en matière de construction, d’habitat et d’urbanisme ››, a-t-il dit aux populations.

Cette caravane se justifie du fait que les litiges fonciers sont légions à travers le pays. Plusieurs personnes se font d’ailleurs gruger par des individus se disant propriétaires terriens, mais qui en réalité ne sont pas dans les fichiers du ministère de la Construction, du logement et de l’urbanisme.

AP/APA