Un forum dédié à la RSE pour un succès durable des affaires

Ce forum aura pour objectif de préparer la mise en place du futur réseau sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en Côte d’Ivoire.

Organisé par le Bureau du coordinateur résident des Nations Unies en Côte d’Ivoire, le Hub Afrique du Pacte mondial des Nations Unies (à Abuja) et la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Patronat ivoirien), ce forum se tient à Abidjan le 13 avril 2023.

Il a pour objectif d’échanger sur l’engagement actuel des entreprises dans le développement durable en Côte d’Ivoire, de sensibiliser les chefs d’entreprises sur les opportunités que représente le Pacte mondial pour les entreprises qui rejoignent l’Initiative, et de définir les prochaines étapes pour la mise en place d’un réseau.

Le Patronat ivoirien et les Nations Unis initient ce forum en vue de renforcer les bonnes pratiques en matière de RSE. Pour la Cgeci, la pérennité d’une entreprise dépend de son système de valeurs et d’une approche des affaires fondée sur des principes.

Dans l’optique de contribuer à l’édification, à l’horizon 2030, d’un monde meilleur où personne ne sera laissé au bord du chemin, il s’avère vital que les entreprises assument leurs responsabilités fondamentales dans les quatre domaines que couvre le Pacte mondial des Nations Unies.

Le Pacte mondial des Nations Unies couvre entre autres les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Il s’agira pour les entreprises d’intégrer les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies dans leurs stratégies, politiques et procédures, et en instaurant une culture de l’intégrité.

Cela devrait permettre, par ailleurs, aux entreprises de s’acquitter de leurs responsabilités fondamentales à l’égard de la société et de la planète. Pour le Patronat ivoirien, la réputation qu’elles tirent des bonnes pratiques d’affaires forme un solide capital de confiance dans les relations avec leurs parties prenantes et les partenaires, dans le pays comme à l’étranger.

Avec sa stratégie 2021-2023 pour l’Afrique, le Pacte mondial des Nations Unies ambitionne de développer des réseaux d’entreprises responsables sur l’ensemble du continent et ainsi contribuer à l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD).

Le continent africain compte déjà dix réseaux d’entreprises en 2022, constitués sur une base nationale ou multi-pays, avec une existence légale et un conseil d’administration, et qui fonctionnent de manière autonome, en partenariat avec le système des Nations Unies, les patronats et organisations du secteur privé, et le gouvernement.

Ces réseaux adaptent les solutions mondiales créées par le Pacte mondial en innovant localement en fonction des spécificités et des opportunités pour améliorer les règles et les pratiques d’affaires. L’engagement du Pacte mondial des Nations Unies en Côte d’Ivoire s’inscrit dans cette stratégie africaine.

AP/APA