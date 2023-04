La Côte d’Ivoire se hisse dans la catégorie des pays à un IDH moyen

Pour la première fois, depuis 32 ans, le pays sort du niveau des pays à Indice de développement humain (IDH) faible pour rejoindre les pays à un IDH moyen.

La Côte d’Ivoire a enregistré un progrès de 0.12 point, passant d’un IDH de 0.538 qui le classait parmi les pays à un niveau d’IDH faible, à un nouveau d’IDH de 0.550, selon le rapport 2021-2022 de l’Indice de développement humain (IDH).

Ces données ont été dévoilées ce jeudi 6 avril 2023, à Abidjan, au cours d’une cérémonie de lancement national du rapport sur le développement humain 2021-2022 du PNUD, présidée par la ministre ivoirienne du Plan et du développement, Mme Kaba Nialé.

Selon le rapport, la Côte d’Ivoire se classe 159ème sur les 191 pays. La ministre Kaba Nialé s’est félicitée de ce que l’Etat ivoirien, à travers son programme de développement, ait réussi à réaliser des progrès en matière de développement humain dans un climat mondial de crises et d’incertitude.

L’édition 2021-2022 de ce rapport qui s’inscrit dans le cadre de la contribution du PNUD aux débats sur les problématiques du développement, est intitulée « Temps incertains, vies bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation ».

Justifiant le choix de la thématique, Carol Flore Smereczniak, représentante résidente du PNUD, a fait observer que la publication de ce rapport intervient dans un contexte caractérisé par des crises exogènes, dont la guerre russo-ukrainienne, l’expansion des activités terroristes et les catastrophes climatiques et écologiques.

La représentante pays du PNUD a toutefois formulé des recommandations à l’endroit des autorités ivoiriennes. Celles-ci portent notamment sur la poursuite des investissements dans le capital humain et le développement des systèmes de protection et d’assurance.

Ce rapport est le troisième et dernier d’une trilogie de trois rapports (2019, 2020 et 2021-2022) qui prend en compte l’impact de la Covid-19 et les changements climatiques de l’anthropocène, ainsi que l’impact des inégalités et l’insécurité humaine.

L’Indice de développement humain (IDH) est calculé sur trois dimensions. Le premier concerne l’espérance de vie, le deuxième le nombre d’années de scolarisation et la troisième porte sur le revenu national brut par tête d’habitant.

AP/APA