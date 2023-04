Hausse de la production du cacao et du café en Côte d’Ivoire

Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de cacao en 2022 s’établit à plus de 2.000 milliards de Fcfa.

La production de cacao du 1er janvier au 31 décembre 2022 s’établit à 2,4 millions de tonnes contre 2,2 millions de tonnes en 2021, soit une hausse de 5,85%, a indiqué ce mercredi 5 avril 2023 le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Sur la même période, les exportations se situent à 2,2 millions de tonnes contre 2,3 millions de tonnes en 2021, a fait savoir le porte-parole du gouvernement ivoirien. Le budget du pays connaît une forte dépendance des cours du cacao sur le marché mondial.

Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de cacao de janvier à décembre 2022 est estimé à 2.038 milliards Fcfa pour un prix garanti bord champ moyen de 852 Fcfa par Kg sur la campagne 2021-2022, soit une hausse de 7,29%.

La production du café sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 se chiffre, quant à elle, à 95.000 tonnes contre 62.000 tonnes en 2021, soit une hausse de 52,60% en lien avec les bonnes conditions climatiques et agronomiques observées dans le pays.

Sur la même période, les exportations de café s’élèvent à 74.000 tonnes. Dans la filière, le revenu brut cumulé perçu par les producteurs en 2022 est estimé 66,50 milliards Fcfa pour un prix garanti bord champ moyen de 701 Fcfa le Kg sur la campagne 2021-2022, soit une hausse de 82,7%.

Les investissements réalisés en 2022 s’établissent à 35 milliards Fcfa contre une redevance de 22,35 milliards Fcfa sur la même période. Ces investissements concernent essentiellement les achats de sacs-brousse pour la collecte du café et du cacao et les activités pour le développement durable de la cacao-culture et de la caféiculture.

A fin décembre 2022, la situation des comptes bancaires relative au fonds d’investissement affiche un solde positif de 29,33 milliards de Fcfa, indiquant une hausse de 2,07 milliards de Fcfa par rapport à son niveau de fin décembre 2021.

Ces données ressortent globalement, à fin décembre 2022, d’une part la consolidation du revenu du paysan avec un prix garanti bord-champ rémunérateur et d’autre part une amélioration des conditions de travail des producteurs à travers des projets financés par le fonds d’investissement, selon le gouvernement.

AP/APA