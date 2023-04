Malgré un contexte économique international « assez difficile », le groupe marocain a dégagé « un niveau de dividendes assez élevé en ligne avec la croissance des résultats » en 2022.

Pour les six banques cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), l’on peut observer qu’en dépit d’« un contexte assez difficile, cette année, on a pu afficher des performances remarquables », a déclaré Laura Tran Duc Minh, directrice du pôle participations du groupe, lors de la présentation des résultats au 31 décembre 2022 de ces banques, le 03 avril 2023, à Abidjan.

M. Amine Bouabid, CEO de BOA Group, ajoutera que ces six banques cotées en bourse, à la Brvm, ont « toutes affiché des croissances de résultat en hausse, mais très disparates », tout en notant que « certaines banques ont eu des résultats très forts, et d’autres une croissance moindre ».

L’année 2022 marque pour le groupe bancaire le début d’un nouveau Plan triennal (2022-2024). L’économie mondiale, après avoir été négativement impactée par la pandémie de Covid-19, a été fragilisée en 2022 par la guerre russo-ukrainienne. Cependant, ces banques ont pu tirer leur épingle du jeu.

Performances boursières

Selon les données du groupe, le Produit net bancaire du Bénin a augmenté de 2,5% à 46,4 milliards de Fcfa. Au niveau de la Brvm, le volume d’échange mensuel moyen a connu une baisse de 15,7% en 2022 avec 29 169 titres contre 34 593 titres en 2021.

Au niveau du Burkina Faso, où des coups d’Etat militaire en janvier et septembre 2022 ont joué sur l’environnement économique et financier du pays, le résultat net a toutefois franchi la barre des 25 milliards de FCFA (+20%).

Le volume d’échange mensuel moyen affiche une légère hausse (+2%) en 2022 avec 21 586 titres contre 21 166 titres en 2021. Le niveau de rendement du dividende connaît une progression de 12%. Les actionnaires se partageront un dividende de 14 498 milliards Fcfa, en hausse de 29% par rapport à 2021.

Le Mali, également a connu une crise sécuritaire et politique. Toutefois, le résultat net s’est accru de 17% à 2,4 milliards Fcfa. Le titre Boa-Mali s’est déprécié de 5,7%, malgré des résultats en croissance. Le volume d’échange mensuel moyen en baisse de 29,8% est de 2022 avec 34 578 titres contre 49 260 titres en 2021.

Pour le Niger, l’on note une hausse de la marge bancaire de +5,0%, malgré la baisse des encours de crédits, essentiellement due à un fléchissement du coût des ressources (-14%) et aux revenus sur les titres. Le Produit net bancaire (PNB), lui, a baissé légèrement (-1,5%) pour s’établir à 24,6 milliards FCFA.

Le résultat net bancaire du Sénégal montre une forte croissance de 40,7% à 15,6 milliards Fcfa. grâce à la hausse de la marge bancaire et à la baisse du risque. Le volume d’échange mensuel moyen, lui, est en baisse de 9,6% en 2022 avec 47 876 titres contre 52 970 titres en 2022.

La Côte d’Ivoire, elle, enregistre un résultat net en forte progression de 20,6% à 20,1 milliards Fcfa. L’Assemblée générale a voté un dividende de 12 milliards Fcfa, en hausse de 44% par rapport à 2021. Le rendement du dividende a été multiplié par deux par rapport au marché (supérieur à 16%).

La stratégie du groupe, ralentie par la pandémie de Covid-19, est de financer plus de PME. Le Groupe BOA a signé ce lundi 3 avril 2023 un partenariat avec la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, pour soutenir les PME dans 10 pays en Afrique Subsaharienne.

« Il s’agit d’un partenariat visant à garantir des crédits aux PME à hauteur de 50%. C’est-à-dire que quand on donne un crédit à une PME, la moitié du crédit est garantie par la SFI », a renseigné M. Amine Bouabid. L’investissement de 77 millions de dollars de la SFI devrait permettre à accroître le volume des prêts aux PME, notamment celles détenues par les femmes.

Un environnement complexe

Ces filiales cotées ont obtenu des croissances agrégées de +8,3% à 2.235 milliards Fcfa pour les crédits et de +7,5% à 3.386 milliards Fcfa pour les dépôts. La transformation bilancielle vers plus de PME, freinée à cause de la Covid-19, a repris en 2022, avec une progression annuelle de +26% en nombre de dossiers et +30% en encours.

Conformément aux objectifs stratégiques, les opérations de Trade ce sont également fortement développées, avec des volumes en croissance de +12,6% sur l’année pour les six banques cotées à la Brvm.

Les dotations nettes pour risque, quant à elles, s’affichent en retrait de -9%, permettant de maintenir un niveau bas de coût du risque à 1% des encours moyens de crédits, rapporte un document du groupe bancaire.

La croissance bénéficiaire cumulée des six établissements a fait un bond de 20% entre 2021 et 2022 à 92,9 milliards Fcfa bruts, en hausse de 23% par rapport à l’année précédente, soit un rendement du dividende variant de 8,5% à 16,2%.

Les objectifs 2022 dépassés

Grâce à un résultat brut d’exploitation en progression de près de 19% et à une amélioration du coût du risque (-12%), le RNPG du groupe a fait un bon de 29,5% pour atteindre 136 millions d’euros.

Le total bilan du groupe affiche par ailleurs une croissance de 9,3% en 2022 pour s’établir à 10 279 millions d’euros. Cette performance est portée essentiellement par les crédits dont l’encours a fortement progressé (+12,2% en un an), dépassant les 5 milliards d’euros.

Cette croissance s’est faite au profit des crédits à la Petites et moyennes entreprises (+23%). Le Produit net bancaire consolidé s’élève à 618 millions d’euros en 2022, en hausse de 12,8%. Et ce, grâce à une performance notable des commissions.

Le Groupe BOA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont huit en Afrique de l’Ouest et huit en Afrique de l’Est et dans l’Océan indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), ainsi qu’en RCD et en France.

AP/APA