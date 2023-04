Industrie du cajou : arrivée à Abidjan du président du CICC pour la 4e édition du Sietta

Le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l’anacarde (SIETTA), signe son grand retour du 6 au 8 avril 2023 autour du thème « Contribution de l’industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux ».

En prélude à la 4è édition du SIETTA, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, M. Kobenan Kouassi Adjoumani, a reçu ce mardi 4 avril 2023, à son Cabinet, une délégation du Conseil International Consultatif du Cajou (CICC), conduite par son président, le ministre camerounais de l’Agriculture, M. Gabriel Mbairobé.

Après avoir présenté ses civilités au ministre d’Etat Adjoumani, le président du CICC, s’est dit ravi de la tenue de ce 4è salon qui se tient sur les bords de la lagune Ebrié. A sa suite, le ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani s’est réjoui de la présence de son hôte et de sa délégation à Abidjan.

M. Adjoumani s’est félicité de l’excellente qualité des relations bilatérales qui existent entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Il a par la suite passé en revue les projets à venir et en cours d’exécution dans le domaine agricole, notamment ceux définis dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Cet évènement majeur pour le marché mondial du cajou, vise à contribuer à l’émergence d’une industrie de l’anacarde en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine, par la promotion et la vulgarisation des innovations en matière d’équipements et de technologies de transformation.

Le SIETTA constitue également une plateforme de rencontres d’affaires entre professionnels du secteur et un cadre d’échanges sur les problématiques de l’industrie mondiale du cajou. Spécifiquement, ce salon professionnel vise tout d’abord à soutenir et valoriser le secteur de l’Anacarde.

Pour la Côte d’Ivoire, ce salon est une opportunité pour accroître le taux de transformation des noix de cajou dans le pays en attirant les décideurs et investisseurs à s’intéresser à la chaîne de valeurs de l’anacarde, tout en mettant en relation les professionnels équipementiers du monde entier.

Durant trois jours ce salon sera meublé par des rencontres et ateliers thématiques sur toutes les problématiques qui touchent à la production, la transformation et à la commercialisation de la noix de cajou.

La cérémonie d’ouverture sera rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, Plus de 15 000 visiteurs nationaux et internationaux comprenant des experts, des investisseurs, des porteurs de projets et des institutions financières y sont attendus.

AP/APA

Agriculture

Cote d’ivoire