Adama Bictogo appelle à des élections locales apaisées

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo, s’est adressé sans ambages aux Ivoiriens sur les futures élections municipales et régionales, à l’ouverture de la session ordinaire 2023 de l’institution, à Abidjan.

La session ordinaire 2023 de l’Assemblée nationale ivoirienne s’est ouverte ce lundi 3 avril 2023 en présence du vice-président de la République Tiémoko Meyliet et du Premier ministre Patrick Achi. Elle a enregistré la participation de 25 délégations, dont 14 présidents de Parlements et Assemblées interparlementaires.

L’année 2023, dira-t-il, constitue une année électorale marquée notamment par l’organisation des élections municipales et régionales, prévues en septembre-octobre. M. Bictogo est d’ailleurs le candidat du Rhdp (pouvoir) à Yopougon, une commune dans l’Ouest d’Abidjan, réputée favorable au camp Laurent Gbagbo.

« Aussi importantes qu’elles soient, ces échéances ne représentent qu’une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun qui est la préservation des acquis », a déclaré M. Adama Bictogo.

Pour lui, le processus « irréversible » que la Côte d’Ivoire a « accumulé en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l’unité nationale » ne devrait pas être mis en mal par des troubles lors de ces joutes électorales. Ce scrutin est ostensiblement un test pour les partis avant la présidentielle de 2025.

« Nous devons, malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses rester attachés aux valeurs universelles de la paix et de la démocratie pour hisser notre pays au rang des pays porteurs d’espérance et de fraternité vraie », a-t-il lancé.

Le chef de l’Assemblée nationale ivoirienne a également invité les Ivoiriens à « cultiver la tolérance sous toutes ses formes aux fins d’avoir un processus électoral normal et apaisé » pour le bonheur des concitoyens. Car, « l’essentiel, c’est la Côte d’Ivoire ».

Au regard des enjeux « nos institutions doivent par conséquent s’ériger en rempart protecteur de la démocratie que nous souhaitons pour notre pays et servir de levier pour la réalisation de grands desseins que nous nourrissons pour notre chère patrie », a-t-il poursuivi.

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a déclaré « l’année 2023, année de la jeunesse ». Selon le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, outre le projet de loi consacré à la jeunesse, d’autres seront examinés à la représentation nationale lors de cette session ordinaire 2023.

Les députés aborderont plusieurs problématiques, à savoir « la lutte contre l’inflation et l’amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre l’incivisme sur les routes avec l’instauration d’une juridiction spéciale », a-t-il énuméré.

Il a aussi fait savoir que l’Assemblée nationale tablera sur « la réforme du statut général de la Fonction publique, le statut des diplomates, ainsi que les questions environnementales avec l’examen du Code de l’eau et celui de l’environnement ».

Cette session s’ouvre dans un contexte, où le monde est confronté à de nombreux défis, notamment l’extrémisme violent et le terrorisme, le changement climatique, la guerre russo-ukrainienne avec ses conséquences directes sur l’inflation et la résurgence d’un monde des blocs.

La présidente de l’Assemblée nationale de la République française, Yaël Braun Pivet, présente à cette session, était l’invitée d’honneur de cet événement. Mme Yaël Braun Pivet qui effectue sa première visite en terre africaine, a salué cette collaboration interparlementaire.

