Le parti de Gbagbo célèbre le « 31 mars », date d’acquittement de son leader

L’ex-président ivoirien donne les raisons de la « Fête de la renaissance » célébrée chaque 31 mars par son parti.

Le Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI) a célébré ce 31 mars 2023 la première édition de la Fête de la renaissance, à l’espace Ficgayo, dans l’Ouest d’Abidjan, en présence de milliers de personnes.

Acquitté définitivement par la Cour pénale internationale (CPI), le 31 mars 2021 après un appel de la décision rendue le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance, Laurent Gbagbo, président du Ppa-ci considère cette date comme une période mémorielle pour la « réparation de l’injustice ».

Laurent Gbagbo était poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité dans le cadre de la grave crise postélectorale de 2010-2011 ayant fait plus de 3.000 morts selon une enquête officielle.

« Pour la vérité continuons, à commémorer le 31 mars », dira le président du Ppa-ci en face de ses militants venus de toutes les contrées de la Côte d’Ivoire. Il le dit en justifiant qu’il a été déchargé de tous les chefs d’accusation qui pesaient contre lui, alors il est question de son avis de rechercher la vérité afin de faire la lumière sur tous les crimes qui ont été perpétrés pendant cette crise post-électorale.

« Chers amis, continuons de célébrer le 31 mars comme la réparation d’une injustice », a-t-il lancé, souhaitant qu’« on trouve la vérité pour qu’il n’y ait plus de soupçon sur quiconque » et pour mettre tout le monde à l’aise.

Ayant passé une trentaine de minutes à expliquer les circonstances de son transfèrement à la Haye, au Pays-Bas, ainsi que les conditions de détention et son procès, Laurent Gbagbo affirme que depuis 2014 il était libre de toutes charges, vu la « faiblesse » du dossier de culpabilité, mais il a été retenu dans les liens de la prison.

« Aucune juridiction de la CPI ne m’a jugé coupable une seule fois », ajoute-t-il. Heureux de retrouver la commune de Yopougon après douze années durant, il a invité la jeunesse à une grande rencontre d’échanges le samedi 01 er avril au Palais des sports de Treichville afin de réfléchir ensemble sur leur avenir.

Le président du Ppa-ci était soutenu à cette grande rencontre par le Pdci, représentée par une délégation conduite par le vice-président, Georges Ezaley. Le Rhdp (pouvoir), lui, était conduit par Claude Sahi, le chef de cabinet du président de la République.

Le Cojep, le parti de Charles Blé Goudé était conduit par Dr Saraka Patrice. Le MGC, le parti de Simone Ehivet, était représenté par Laurette Bohité. Des délégations étrangères étaient également présentes dont l’un des principaux leaders de l’opposition au Cameroun, John N’fru Di.

Près d’une cinquantaine de délégations ont effectué des défilés depuis le complexe Jessee Jackson jusqu’à la place Ficgayo, dans la commune de Yopougon, en l’honneur de leur président, l’ancien chef de l’Etat Laurent Gbagbo.

