Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition) renouvellera ses instances à son 13e Congrès ordinaire prévu au plus tard fin juin 2023.

L’appel à « la candidature unique » de Henri Konan Bédié à la présidence du Pdci, a été fait ce jeudi 30 mars 2023 par les militants, dans une motion de soutien, à la clôture du 7e Congrès extraordinaire du Pdci tenu au siège du parti à Abidjan.

Selon les congressistes, ce choix est consécutif « à l’effort consacré par Henri Konan Bédié depuis le décès du président-fondateur du Pdci, Félix Houphouët-Boigny pour soutenir et conserver le parti jusqu’à ce jour ». Après le refus du Pdci d’intégrer le Rhdp, des cadres du parti ont rejoint la formation au pouvoir.

En outre, les congressistes justifient cette posture par « la riche expérience politique du président Henri Konan Bédié qui a permis au Pdci de surmonter avec succès les turbulences et vents contraires qu’il a connus depuis le coup d’Etat funeste du 24 décembre 1999 ».

La résilience de M. Bédié dans sa détermination à préserver le Pdci contre les tentatives de la liquidation du parti avec la complicité de certains des membres depuis 2018, ainsi que la dextérité à réussir avec brio un Pdci débout et bien implanté.

Pour les militants, M. Bédié « constitue aujourd’hui le fédérateur, le gage de la cohésion et de la cohésion ; et de la survie » du parti. C’est pourquoi le 7e Congrès extraordinaire « endosse la motion du Bureau politique du 29 septembre 2022 faisant de Bédié le candidat unique à la présidence du Pdci au 13e Congrès ordinaire » du parti.

« Vous venez encore, en ce jour du 30 mars 2023, de démontrer la force de l’esprit du Pdci face aux grands enjeux », a déclaré M. Bédié, tout en félicitant les congressistes pour les différentes contributions positives à la finalisation des projets de résolutions qu’il a proposées au Congrès.

Il a ensuite donné rendez-vous, dans les prochains jours, aux militants pour engager le parti à la préparation de l’organisation du 13ème Congrès qui se tiendra au plus tard fin juin 2023, et devant permettre au Pdci d’affûter ses armes pour les élections locales de 2023 et l’élection présidentielle de 2025.

Au terme de ce assises, le parti a adopté des textes afin de mettre en convergence les actes de légalité et de légitimité de son organisation. Les travaux ont été consacrés exclusivement à la mise en conformité des organes de décision entre deux congrès avec certaines dispositions de statuts.

AP/APA