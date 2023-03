Afreximbank propose un système financier interne pour développer l’Afrique

Le président de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), le professeur Benedict Oramah, préconise la création d’un système financier interne qui permettra à l’Afrique de se développer, de prospérer et de gagner le respect de la communauté internationale.

S’exprimant lors de la conférence annuelle du Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN), mercredi à Lagos, M. Oramah a noté que l’Afrique est peut-être riche en ressources naturelles, mais que l’exploitation de ces richesses est déterminée par les investisseurs, qui contrôlent le capital nécessaire pour les mettre sur le marché.

« Il est donc important que nous construisions un système financier interne qui accueille les banques étrangères, mais qui, en tant que politique délibérée, doit avoir une forte participation des banques africaines », a-t-il déclaré.

Il a toutefois souligné la nécessité d’accueillir les banques étrangères et de ne pas leur céder complètement l’espace si nous (les Africains) espérons conduire le développement dans la direction souhaitée.

M. Oramah s’est demandé pourquoi les Africains sont toujours dépendants des subventions et de la mendicité, malgré plus de six décennies d’indépendance.

Selon lui, il n’y a aucune raison pour que l’argent de l’Afrique soit dépensé en dehors de l’Afrique.

Il a révélé que l’Afrique dispose d’environ 500 milliards de dollars, ce qui représente à peu près la moitié de la dette extérieure de l’Afrique aujourd’hui, cachés dans des banques étrangères, mais que ces mêmes pays africains ne peuvent pas emprunter auprès de ces mêmes banques étrangères qui détiennent leurs ressources.

Il a expliqué qu’en raison des complications liées à la conformité et des contraintes liées au risque-pays, qui sont à peine mentionnées lorsque les fonds sont déposés, il est impossible pour les Africains d’emprunter auprès des mêmes banques étrangères qui détiennent les ressources.

C’est dans le contexte de ce qui précède que le thème de la conférence d’aujourd’hui « Déverrouiller les contraintes de la transformation économique de l’Afrique : Le pouvoir du capital » est approprié et opportun.

« Sans aucun doute, le capital représente la base sur laquelle une transformation économique viable peut être construite et pourquoi la propriété du capital est nécessaire, c’est son contrôle qui fournit la condition suffisante pour que le capital devienne un facteur de production efficace qui peut apporter le développement », a déclaré M. Oramah, cité dans la presse locale.

GIK/lb/APA