Marché Zlecaf : Abidjan renonce à l’organisation de l’IATF 2023

Le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Dr. Souleymane Diarrassouba, qui évoque des « contraintes majeures », explique les raisons de cette décision.

La décision ivoirienne a été rendue publique, le mardi 28 mars 2023, lors de la réunion extraordinaire d’urgence du Conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2023), organisée par zoom, sous la présidence de Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigéria.

La Côte d’Ivoire qui prépare, dans le même temps plusieurs évènements d’envergure internationale, a abdiqué à l’organisation de l’IATF 2023 en raison « des contraintes majeures relatives aux exigences liées aux conditions d’accueil ».

Le pays abritera, toutefois, de nombreux grands événements, notamment l’Africa CEO Forum en juin 2023, le Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) en octobre 2023 et la Coupe d’Afrique des Nations en janvier 2024.

La troisième édition de la Foire commerciale intra- africaine est prévue se tenir du 21 au 27 novembre 2023. La Côte d’Ivoire s’était engagée à accueillir cette session lors de la 2e édition de la Foire commerciale intra-africaine, tenue à Durban en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021.

Le Rwanda, en raison de certaines contraintes, avait également renoncé, en mai 2021, à l’organisation de la deuxième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui a finalement été confiée à l’Afrique du Sud.

Pour cette 3e édition de l’IATF, environ 43 milliards de dollars, soit plus de 26.600 milliards de Fcfa, de contrats commerciaux sont attendus. Le Parc des expositions d’Abidjan, en finition (à un taux de 97%), devrait accueillir cette Foire commerciale intra-africaine du 21 au 27 novembre 2023.

L’ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, avait, peu avant la tenue d’une réunion du Comité consultatif de l’IATF 2023, le 23 février 2023, visité le Parc des expositions d’Abidjan qui est en finition et qui devrait accueillir la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine.

L’IATF qui vise à connecter les marchés africains, est organisée par la Banque africaine d’export-import (Afreximbank), en collaboration avec l’Union africaine (UA) et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Cet évènement se veut une plateforme dédiée aux entreprises pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de plus de 3,5 milliards de dollars. Outre les expositions, il est prévu des conférences sur le commerce et l’investissement en Afrique.

