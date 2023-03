La BOAD autorise de nouveaux engagements financiers

Le Conseil d’administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a autorisé, mardi, le financement de dix nouvelles opérations pour un montant global de 242 milliards F CFA.

La réunion du Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), le 28 mars 2023 à Bissau, en format hybride pour sa 134e session ordinaire, a été l’occasion pour l’institution financière de prendre de nouveaux engagements en faveur des acteurs économiques de la région.

Dix nouvelles opérations ont ainsi été examinées par les membres du Conseil pour un montant de 242 milliards de FCFA. Elles concernent entre autres la mise en place d’un prêt à court terme de 25 milliards CFA en faveur de Vista Group Holding SA, au Burkina Faso. Ce crédit a pour objectif d’apporter un soutien financier au groupe dans le cadre de l’opération, dénommée « ORA SPV HOLDING ».

La BOAD va aussi soutenir le Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2- P2RS), en République du Niger pour un montant de 16 milliards CFA. L’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie, de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de sa zone d’intervention.

Pour ce même projet, le Sénégal va bénéficier de 11 milliards CFA. Ils permettront l’aménagement hydroagricole de 640 ha en périmètre, la restauration mécanique et biologique de 2000 ha de terres agricoles et de pâturages dégradés, l’aménagement de 100 km de pare-feu et de 250 ha de couloirs de passage. De même, ils serviront à l’installation d’unités de transformation agro-sylvo-pastorales et halieutiques, en vue de la promotion de chaînes de valeurs.

Toujours au Sénégal, le programme d’aménagement de voiries et réseaux divers (VRD) et construction d’infrastructures structurantes de la Zone Economique Spéciale Intégrée de Diass (ZESID), au Sénégal va lui aussi bénéficier de 30 milliards.

En Guinée-Bissau, le Projet d’Urgence de Renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole (PUR-KEBUR) va obtenir un soutien de 25 milliards CFA. Le projet apportera, entre autres, une assistance alimentaire d’urgence de 12 000 tonnes de vivres aux populations vulnérables. Il permettra aussi d’intensifier la production rizicole et maraichère sur une superficie cumulée de 15 000 ha, à travers la fourniture à de petits producteurs, d’intrants et d’équipements de mécanisation agricole, tels que des tracteurs, motoculteurs et moissonneuses-batteuses.

Dans ce même pays, 15 milliards seront alloués à l’aménagement de voies urbaines structurantes et ouvrages d’assainissement dans la ville de Bissau. La mise en œuvre du projet contribuera à l’amélioration de la mobilité urbaine et des conditions de vie des populations dans la zone concernée.

Au Mali, la BOAD va soutenir le programme d’apurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la Société Energie du Mali (EDM-SA), à hauteur de 45 milliards CFA. L’opération contribuera à assurer la continuité de la fourniture d’électricité aux populations maliennes et à soutenir le développement économique et social du pays.

Par ailleurs, la banque va débloquer 15 milliards CFA destinés à une garantie partielle d’une facilité à court terme que va octroyer la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI) à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE). Elle permettra le financement à court terme des besoins de trésorerie de la CIE.

Vingt milliards seront aussi alloués à la construction du réseau d’évacuation associé aux centrales thermiques CIPREL 5 et AZITO 4, en Côte d’Ivoire. Cette opération est un complément à un précédent concours accordé sur ce projet par le Conseil, en sa session de juin 2020. Elle permettra de garantir l’évacuation et l’injection, sur le réseau interconnecté, de l’énergie électrique produite par les centrales de CIPREL 5 et d’AZITO 4, afin de sécuriser la fourniture d’énergie électrique et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de service.

Enfin, 40 milliards CFA vont être attribués à la construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d’Ivoire : Tranche 1 des 1 160 logements à Abidjan PK 24. Le projet global concerne la construction de logements à Abidjan, PK24 (2360), Yamoussoukro (420) et Bouaké (1520).

Il sera également procédé à la viabilisation de 3 sites d’une superficie globale de 23 ha dans ces trois villes. Cette opération, qui constitue la première intervention de la BOAD sur le projet, portera sur 1160 logements à Abidjan, dans la zone industrielle de Yopougon PK 24, et la viabilisation du site.

Selon la BOAD, ces nouvelles approbations d’un montant total de 242 Milliards de FCFA portent à 7 469,3 milliards de F CFA le total de ses engagements, toutes opérations confondues, depuis le démarrage de ses activités.

ARD/ac/APA