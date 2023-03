Le mouvement « Those Who Inspire » s’installe en Côte d’Ivoire

A travers des récits, les promoteurs envisagent d’inspirer et de motiver les jeunes en présentant des personnalités nanties d’expériences et de parcours atypiques afin d’atteindre leurs rêves.

Those Who Inspire a pour objectif d’« inspirer les milléniaux et la génération Z », tout en les encourageant à poursuivre leurs rêves avec audace et abnégation, par-dessus tout, à croire en eux-mêmes et en leurs potentiels.

Dans cet élan, il a été institué le livre Those Who Inspire Côte d’Ivoire, un ouvrage qui parle des mentors, des « Inspiration Days » ainsi qu’un réseau local et international de « Inspiring People » pour permettre aux jeunes d’explorer un large éventail d’opportunités.

Cet outil visant à inspirer la passion aux jeunes Ivoiriens, devrait notamment leur permettre de se familiariser avec les expériences, le mentorat et l’inspiration, une sorte de « feuille de route littérale vers l’avenir, pavée de récits, d’énergie et de vie ».

« Nous savons par expérience qu’une inspiration positive peut changer le cours de la vie d’un jeune. Et nous sommes honorés de faciliter cela de toutes les manières possibles », a déclaré Marlène Plomik, fondatrice de Those Who Inspire.

Raphaëlle Nemo, co-éditrice de Those Who Inspire Côte d’Ivoire s’est dit « émerveillée par les parcours atypiques et inspirants » qu’elle a eu à découvrir en préparant ce livre, espérant qu’il donnera espoir à la jeune génération du pays.

Pour elle, « il est possible d’aller au bout de ses rêves, d’être heureux et fier de ce que l’on accomplit chaque jour ». A l’occasion de la présentation de ces modèles inspirants, à Abidjan, plusieurs jeunes ont été invités à participer à cet instant.

« L’inspiration est une puissante arme, capable de stimuler la créativité et la productivité de la jeunesse. Et je suis convaincue que ce livre illuminera les jeunes Ivoiriens par une nouvelle dynamique créative et innovante », a soutenu pour sa part, Colette Tano, un membre de l’équipe rédactionnelle.

Les promoteurs entendent, par ailleurs, organiser des Inspiring Days (Journées d’Inspiration) dans les Universités publiques et entreprises partenaires en Côte d’Ivoire pour diffuser les valeurs qu’incarnent ces modèles inspirants.

Pour offrir davantage de livres aux jeunes surtout dans les espaces universitaires, le mouvement envisage de sceller des partenariats avec des entreprises ou des institutions. TWI entend inspirer un maximum de jeunes Ivoiriens.

Those Who Inspire est en cours de production en Guinée, au Gabon, au Kenya, en Arabie Saoudite, en Israël et en Nouvelle Guinée Papouasie. Le concept s’est déjà installé dans plusieurs pays du monde, dont le Ghana, le Mexique, Hong-Kong, le Liban, le Nigéria et les Emirats Arabes Unis.

AP/APA