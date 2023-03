Budget Etat ivoirien : extension de l’applicatif SIGOBE aux RNE et EPN

Entrée dans sa phase d’exploitation depuis janvier 2023 dans les RNE et les EPN, cette application accessible via internet, permet une traçabilité de toutes les opérations budgétaires et comptables.

Le ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a procédé ce mardi 28 mars 2023 à Abidjan au lancement de l’extension du Système intégré de gestion des opérations budgétaires de l’Etat (SIGOBE) aux Représentations nationales à l’extérieur (RNE) et aux Etablissements publics nationaux (EPN).

Ce dispositif s’inscrit notamment dans le cadre de la mise en œuvre des réformes des finances publiques induites par les directives de l’Uemoa. La Côte d’Ivoire, dans cet élan, a basculé en janvier 2020 en mode budget-programmes.

Ce nouveau mode de gestion a permis au pays de passer d’une gestion budgétaire classique orientée sur les moyens à une gestion axée sur les résultats et la performance. Dans ce contexte, la direction générale du Budget et des Finances a développé cet environnement Web.

L’applicatif a permis d’élaborer et d’exécuter les budgets de l’administration centrale et des services déconcentrés des exercices 2021-2022. Après deux années d’exploitation, le SIGOBE connaît une extension. La tutelle compte l’étendre à l’avenir aux collectivités.

Pour une prise en main rapide de cet applicatif, la direction générale du Budget et des Finances a formé l’ensemble des acteurs des EPN de décembre 2022 à janvier 2023 et ceux des RNE (ambassades, consulats et services techniques à l’étranger) courant février 2023.

Le directeur général du Budget et des finances, Seydou Traoré, a fait savoir qu’au regard de la spécificité des RNE et des EPN, et en vue de leur permettre de basculer sans difficulté au budget-programmes, de nouvelles fonctionnalités ont été développées dans les modules qui leurs sont destinés.

Le ministre ivoirien du Budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a réitéré que cet outil s’inscrit dans la réforme de la gestion des finances publiques en vue d’une plus grande efficacité de l’action publique, l’optimisation de la dépense publique et le contrôle budgétaire.

L’une des innovations majeures, dira-t-il, est « la prise en compte automatique du taux de convergence de la monnaie des pays concernés en franc CFA pour l’estimation des coûts des prestations, dans un environnement web accessible via internet ».

Les contrôleurs budgétaires et les agents comptables ont désormais la possibilité d’initier les engagements, a-t-il poursuivi. En matière de transparence budgétaire, la Côte d’Ivoire enregistre une amélioration constante dans la sous-région.

L’application SIGOBE enregistre depuis sa mise en exploitation, en 2021, plus de 17.000 utilisateurs inscrits avec un pic de plus de 6.000 connexions simultanées. En outre, plus de 2 millions de documents ont été générés à travers ce système.

Les données statistiques de la direction générale du Budget et des finances ressortent plus de 5 millions d’actions des utilisateurs pour initier un dossier ou le faire avancer. Les acteurs des RNE et des EPN sont estimés aujourd’hui à près de 1.600 utilisateurs.

AP/APA