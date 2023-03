Le port d’Abidjan accueille le plus grand bateau de croisière de son histoire

Battant pavillon hollandais, ce géant des mers de 11 étages, long de 286 m et large de 32 m, avec un tirant d’eau de 8 m, est à ce jour le plus grand navire de croisière accostant au port d’Abidjan.

La destination Côte d’Ivoire est de plus en plus prisée par les tours opérateurs maritimes, et attire de nombreux visiteurs friands de croisières touristiques. Dans une note, le port d’Abidjan indique que ce navire, Le Zuiderdam, est un paquebot de l’armateur Holland America Line.

Le navire de croisière a accosté au port d’Abidjan le dimanche 26 mars 2023, avec à son bord 2 128 personnes, dont 1 364 passagers et 764 membres d’équipage. Il provient de Takoradi, au Ghana, et avec comme point de départ le port de Fort Lauderdale en Floride, le 15 décembre 2022.

Il effectuera après l’escale abidjanaise d’une journée, plusieurs autres, successivement à Banjul (Gambie), Dakar (Sénégal), Santa Cruz de Tenerife et Arrecife (Espagne) ; avant de terminer sa course à Agadir au Maroc, le 04 avril 2023.

Cette longue escale à Abidjan a été l’occasion pour les passionnés d’aventure, de partir à la découverte des nombreux sites touristiques dont regorge la Côte d’Ivoire. Ce sont ainsi plusieurs circuits touristiques qui ont été proposés à 700 passagers.

Les passagers ont pu s’imprégner du riche patrimoine culturel ivoirien, en visitant entre autres, le village artisanal de Treichville, dans le Sud d’Abidjan, le musée des civilisations de Côte d’Ivoire et la Cathédrale Saint Paul du Plateau, le centre des affaires d’Abidjan.

Les touristes ont parcouru les plages et le musée national du costume de Grand-Bassam, mais ont également effectué des randonnées pédestres dans la forêt du Banco sur la route de Yopougon (Ouest d’Abidjan) et au jardin botanique de Bingerville, à l’Est de la capitale économique ivoirienne.

Ce navire à l’architecture interne aussi bien moderne que contemporaine, met à la disposition des passagers, des services divers : des restaurants spécialisés pour les fins gourmets amoureux des cuisines américaine et italienne, des dancing, karaoke, gallery et piano bars, des terrasses et des salles d’achat d’art. Depuis sa mise en service en 2002, le Zuiderdam a effectué à ce jour 784 croisières à travers le monde.

