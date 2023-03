Abidjan veut renforcer ses relations d’affaires avec Abou Dabi

Le Patronat ivoirien souhaite la mise en place d’une dynamique de partenariat entre les secteurs privés ivoirien et émirati.

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci, Patronat ivoirien), M. Ahmed Cissé a reçu en audience, le 21 mars 2023, à La Maison de l’entreprise, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis, Ali Youssef Alnuaimi.

Cette visite de travail de l’ambassadeur émirati, dont la chancellerie existe en terre ivoirienne depuis seulement trois mois, s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres entreprises avec les acteurs économiques et les autorités politiques de la Côte d’Ivoire.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la mise en place d’une coopération permettant de capter les opportunités d’affaires qui existent et de saisir les possibilités de co-création d’entreprises par les acteurs économiques des deux pays.

L’hôte du Patronat ivoirien entend également saisir l’occasion de cette rencontre pour indiquer clairement l’axe de coopération de son pays, à savoir le renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays, à travers la consolidation de la coopération économique et commerciale.

Tout en notant l’importance et le poids économique de la Côte d’Ivoire en Afrique, le diplomate émirati, s’est dit très optimiste quant à la possibilité de coopération qui pourrait exister entre les secteurs privés des deux pays ; car pour lui, la Côte d’Ivoire offre plusieurs opportunités économiques dans plusieurs domaines et secteurs d’activités que les hommes d’affaires émiratis comptent saisir.

Il a relevé que cette volonté, clairement exprimée, s’inscrit dans une dynamique de rapprochement, en cours de formalisation, avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora de Côte d’Ivoire, en vue de la signature prochaine d’un accord entre les acteurs économiques des deux pays.

Dans son intervention, le président de la CGECI, Ahmed Cissé a assuré la disponibilité de l’organisation patronale à accompagner les entreprises du secteur privé émirati qui veulent s’installer en Côte d’Ivoire.

Au cours des échanges, M. Ahmed Cissé a insisté sur le fait que l’organisation a vocation à permettre à ses membres de se développer sur tous les marchés, notamment à l’international dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Il a souhaité que la dynamique d’affaires entre les secteurs privés ivoirien et émirati débouche, entre autres, sur des joint-ventures et des modèles de co-construction. Car, pour lui, « c’est de cette façon que l’on peut avoir une relation d’affaires gagnant-gagnant entre les deux secteurs privés, des relations qui vont durer dans le temps et seront bénéfiques aux deux peuples ».

Le diplomate émirati a mis évidence les capacités des entreprises du secteur privé ivoirien à accompagner les entreprises privées émiraties dont certaines, aux dires de l’ambassadeur marquent un intérêt particulier à faire des affaires avec la Côte d’Ivoire notamment dans les domaines de l’agro-industrie (précisément la transformation de la noix de cajou), les énergies renouvelables, la construction et les services.

L’ambassadeur des Emirats Arabes Unis a pris l’engagement de faire un feed-back aux hommes d’affaires émiratis. Et, cela pourrait se concrétiser par la mise en place prochaine d’un cadre de collaboration entre les secteurs privés des deux pays, matérialisé par une mission économique en terre ivoirienne ou en terre émiratie avec la signature d’un MOU entre les différents secteurs privés.

La Côte d’Ivoire a signé, lors de la dernière édition du Dubaï expo, deux accords de partenariats avec les Emirats Royaumes Unis. Et tout récemment, un accord a été signé avec accord avec la société émiratie en vue d’étudier le développement de centrales solaires dans le pays.

AP/APA