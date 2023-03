Lancement du certificat phytosanitaire électronique

A compter du 03 mai 2023, la Côte d’Ivoire passe officiellement à la délivrance des certificats phytosanitaires électroniques (e-Phyto) à travers la plateforme en ligne du Guichet unique du commerce extérieur (GUCE-CI).

Le Certificat phytosanitaire électronique (e-Phyto) pour les exportations de végétaux et de produits végétaux au départ de la Côte d’Ivoire, a été lancé ce jeudi 23 mars 2023 à Abidjan par le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Adjoumani Kouassi.

Les certificats phytosanitaires version papier, dira-t-il, ont depuis longtemps montré leurs limites en matière d’échanges commerciaux, dans la mesure où ceux-ci imposent, tant à l’administration phytosanitaire qu’aux opérateurs privés, diverses contraintes, voire dérives.

Selon le ministre d’Etat, les risques de détérioration et de perte de papiers ainsi que les frais d’envoi des documents constituent des contraintes de nature à discréditer, aussi bien les exportations que les procédures d’échanges commerciaux vis-à-vis des partenaires extérieurs.

A travers la délivrance des certificats phytosanitaires par voie électronique, l’Etat de Côte d’Ivoire veut faciliter les échanges commerciaux et éviter les fraudes et falsifications constatées. Car, la version papier occasionne des lenteurs administratives et une perte de temps.

Cet outil électronique (e-phyto) a été mis en place avec la collaboration étroite du Guichet unique du commerce extérieur en Côte d’Ivoire (GUCE-CI) à qui le gouvernement ivoirien a confié la mise en œuvre de sa politique de dématérialisation des procédures commerciales lancée en juillet 2013.

L’initiative est soutenue par le Groupe de la Banque mondiale dans le cadre du Programme de Facilitation des Échanges en Afrique de l’Ouest, ainsi que l’USAID, l’Union européenne, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, la Coopération Allemande et la Commission de la CEDEAO.

AP/APA