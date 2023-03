Plus de 1.800 milliards Fcfa d’investissements privés agréés de 2016 à 2018

Les statistiques du CEPICI, le Guichet unique de l’investissement, indiquent que les investissements directs nationaux (IDN) représentent 41% contre 59% pour les investissements directs étrangers (IDE).

Pour consolider ces données, le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) tient du 22 au 25 mars 2023, à Grand-Bassam, à 40 Km au Sud-est d’Abidjan, un atelier portant examen et validation du rapport de suivi évaluation des projets d’investissements agréés privés sur la période 2016-2018.

Il s’agit de la 5e édition du rapport de suivi évaluation des projets d’investissements privés agréés par le Guichet unique de l’investissement , a indiqué mercredi Mme Carole Versteeg, la directrice générale adjointe du Cepici, à l’ouverture de l’atelier.

Sur la période 2016-2018, ce sont plus de 940 projets d’investissements qui ont été agrées pour un montant cumulé de plus de 1.800 milliards Fcfa, a souligné Mme Carole Versteeg, ajoutant que ces investissements sont orientés vers les secteurs de l’agroalimentaire, le transport, les BTP, l’énergie et la télécommunication.

Cet atelier dont le thème est « Code des investissements, instrument pertinent de politique économique pour le développement du secteur privé », a notamment pour objectif d’enrichir le rapport provisoire par des contributions et d’améliorer les points du processus de suivi évaluation.

A travers ce rapport de suivi évaluation des projets d’investissements agréés privés, le Cepici entend booster la rentabilité des investissements et accroître surtout les investissements dans le secteur industriel en vue de la transformation structurelle de l’économie .

Avec la mise en œuvre des Programmes nationaux de développement successifs, le rôle du secteur privé dans l’économie ivoirienne s’est progressivement accru, devenant ainsi le principal levier de croissance du pays.

Le Code des investissements, adopté par le gouvernement en 2012, a été d’ailleurs révisé en 2018 avec des dispositions pour favoriser le développement d’un secteur privé dynamique et compétitif à l’échelle nationale et internationale.

Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a réalisé d’impressionnantes performances économiques avec une croissance du PIB réel de 8,2% en moyenne sur la période 2012-2019. L’économie du pays a été, en 2020, une des plus résilientes face au choc de la pandémie de Covid-19 avec un PIB de 2% et 7% en 2021.

