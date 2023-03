Le Patronat ivoirien pour une collaboration étroite avec l’Assemblée nationale

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci, Patronat ivoirien), M. Ahmed Cissé, a échangé avec le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, M. Adama Bictogo.

M. Ahmed Cissé, élu à la tête du Patronat ivoirien, il y a quelques mois, a été reçu en audience le lundi 20 mars 2023 par le chef de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, M. Adama Bictogo. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat entre les deux entités.

Cette rencontre avec le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, intervient au regard du rôle éminemment important que joue l’Assemblée nationale dans le microcosme socio-politique et économique du pays.

De même que le Sénat, l’Assemblée nationale est au cœur de la démocratie, car celle-ci vote les lois et légifère en matière d’impôts, tout en intervenant dans l’accompagnement des politiques et des réformes publiques.

Ce contact a été l’occasion pour MM. Adama Bictogo et Ahmed Cissé d’échanger sur les pistes de collaboration entre leurs deux institutions respectives. Le président de la CGECI a souhaité travailler plus étroitement avec l’Assemblée nationale.

Et ce, à travers des échanges périodiques entre les secteurs d’activités économiques concernés par des textes de lois et des réformes avec les Commissions parlementaires, avant l’examen et l’adoption de ces textes et réformes.

Pour le président du Patronat ivoirien, Ahmed Cissé, cela contribuerait à renforcer les connaissances des députés sur les problématiques et les préoccupations du secteur privé, afin de mieux cerner les défis du monde de l’entreprise.

M. Ahmed Cissé a également exprimé la disponibilité de l’organisation patronale à partager avec l’Assemblée nationale ivoirienne les réflexions de ses Commissions techniques sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux.

La visite a par ailleurs permis au nouveau président de la CGECI de partager sa vision avec le chef de l’Assemblée nationale. Il entend placer son mandat sous le sceau de la promotion du secteur privé local et œuvrer à l’émergence de champions nationaux.

« Pour l’atteinte de cet objectif, nous souhaitons que l’Assemblée nationale soutienne notre plaidoyer de voir des marchés et projets être attribués en priorité aux entreprises locales. C’est pour nous le moyen le plus sûr d’appuyer la transformation structurelle de notre économie et de rendre la croissance plus inclusive », a-t-il déclaré.

« Nous entendons également soutenir l’Etat dans sa volonté de bâtir un cadre législatif et réglementaire qui profite aux entreprises et favorise leur compétitivité », a dit M. Cissé, assurant que le secteur privé travaille à renforcer le dialogue public-privé et entend contribuer à accélérer les réformes en cours pour l’amélioration du climat des affaires.

AP/APA