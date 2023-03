Plainte de Charles Blé Goudé contre Franklin Nyamsy, un proche de Guillaume Soro

La plainte, déposée auprès du Tribunal judiciaire de Paris, a été jugée recevable par le doyen des juges d’instruction.

Dans une note publiée ce jeudi 16 mars 2023, l’équipe de défense de M. Charles Blé Goudé annonce qu’en date du 15 janvier 2021, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre Franklin Nyamsy et Mme Arlette Zaté pour « dénonciation calomnieuse et diffamation publique ».

Selon les avocats de M. Blé Goudé, cette « action donne ainsi aux mis en cause, l’opportunité de déposer devant la justice les éléments matériels qui attestent des accusations que ces derniers portent contre (leur client) de façon récurrente dans leurs déclarations publiques ».

M. Franklin Nyamsy, d’origine camerounaise est un activiste reputé sur les réseaux sociaux. Il est très proche de l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro. Dans ses publications, il critique la posture de Charles Blé Goudé, soutenant que l’ex-leader des Jeunes patriotes est aujourd’hui proche de Alassane Ouattara.

« L’équipe de défense de M. Charles Blé Goudé tient à relever et à rappeler que des confrères ont brillamment et dignement représenté l’équipe à l’international, et ont obtenu l’acquittement de notre client au terme d’un long procès, tant en première instance qu’en appel devant la Cour pénale internationale », mentionne la note.

Par conséquent, les avocats de M. Charles Blé Goudé, tant en Côte d’Ivoire qu’en Europe, ne sauraient tolérer aucune atteinte à sa réputation, à son honneur et à son image ainsi rétablis de haute lutte, poursuit le texte.

Pour le Conseil de Charles Blé Goudé, en sa qualité d’homme politique, les idées et actions politiques de leur client peuvent faire l’objet de critiques, cependant, la défense « ne fera l’économie d’aucune procédure judiciaire à l’encontre de toute personne qui tiendra des propos attentatoires à sa personne et s’adonnera à tous autres actes (menaces en tout genre, chantage), tombant sous le coup de la loi ».

Après six ans de procès, MM. Blé Goudé et l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ont été acquittés en première instance par la CPI le 15 janvier 2019. L’acquittement définitif des co-accusés sera prononcé le 31 mars 2021.

L’ex-leader des Jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, est rentré en Côte d’Ivoire le 26 novembre 2022 après plus de huit ans d’absence du pays. Il a dévoilé son ambition de diriger un jour la Côte d’Ivoire et fait beaucoup attention à son image.

AP/APA