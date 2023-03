Des étudiants formés en méthodologie de recherche

L’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a accueilli, ce 15 mars 2023, un séminaire visant à renforcer les capacités des apprenants dans le domaine de la méthodologie en sciences de l’information et de la communication.

Une vingtaine d’étudiants des filières en communication ont pris part à ce séminaire de formation sur la méthodologie de recherche, organisé à l’initiative du professeur Evariste Toa, directeur du Centre de recherche en communication (Cercom) de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Cette session, parrainée par l’homme de média, Alain Toussaint, a eu lieu à la salle de projection de l’Unité de formation et de recherche en information, art et communication (Ufrica), sous la supervision du Pr Pierre Adingra, spécialiste de la question de la méthodologie de la recherche.

Pr Évariste Toa, a indiqué qu’au regard des insuffisances des étudiants en termes de règles à observer dans la rédaction de leurs mémoires, ce séminaire initié pour « partager le savoir, des questionnements et des expériences des méthodologies en sciences sociales et humaines en général et singulièrement en sciences de l’information et de la communication ».

« Ce sont des outils savamment revisités qui constituent des socles dans l’élaboration du mémoire de master et même plus de la thèse », a déclaré le directeur du Cercom.

Le journaliste Alain Toussaint, a pour sa part exhorté les apprenants à s’attacher à leur formation, gage de leur réussite dans le monde de l’emploi, tout en leur présentant les opportunités qui s’y trouvent avec la nouvelle configuration des médias.

Il les a en outre invité à étudier l’écosystème des médias afin de voir le modèle économique qui pourrait s’y apparenter à l’ère des nouveaux médias, tels internet et les réseaux sociaux.

« Vous arrivez à une époque où vous avez de multiples capacités. Vous avez fait le bon choix, il faut trouver le bon modèle économique pour faire avancer la presse dans toutes ses composantes », a soutenu Alain Toussaint.

Et d’ajouter qu’ « à la différence des autres vous avez reçu une formation. Faites-en sorte qu’à la pratique on sache que vous avez reçu ce savoir », allusion faite à la pléiade de personnes qui s’affublent du titre de communicants sur les plateformes numériques.

Les étudiants ont eu droit à une série de modules, dont l’analyse quantitative et la restitution dans le mémoire, présentée par le Dr Yeo Alfred. Les normes d’insertion bibliographiques, elles, ont été développées par Dr Koffi Kouamé.

Les questions liées à la revue littéraire et à la discussion des résultats ont été élucidées par le Dr Vincent Zaouli. La méthodologie de recherche montre un aperçu de la façon dont une recherche donnée est effectuée.

La méthodologie de recherche définit, par ailleurs, les techniques ou les procédures utilisées pour identifier et analyser les informations concernant un sujet de recherche spécifique.

