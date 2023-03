Suspension de la réforme sur la catégorisation du permis de conduire

Le ministère des Transports explique les raisons de ce changement survenu en moins d’une semaine après l’entrée en vigueur de la mesure, le 9 mars 2023.

Le conseiller technique du ministre ivoirien des Transports, Étienne Kouakou, chargé de la coordination des actions de sécurité routière, a indiqué ce mardi 14 mars 2023 pourquoi la tutelle est revenue sur sa décision.

M. Étienne Kouakou s’exprimait à l’occasion d’un panel, organisé au ministère des Affaires étrangères, dans le cadre de la Journée mondiale des consommateurs, sous l’égide de la Fédération ivoirienne des consommateurs « Le Réveil ».

Suite à la mesure sur la catégorisation du permis de conduire « on a dit que ce n’est pas le moment de le faire (parce qu’on) a déjà lancé le permis à points (le 1er mars 2023) et il faut laisser le permis à points travailler, faire changer les comportements », a déclaré M. Kouakou, face à des organisations de consommateurs.

« Cette catégorisation n’est pas mauvaise, mais on ne met pas tous ensemble, on risque d’être dispersé. Les gens seront moins attentifs à l’objectif du permis à points. Donc depuis hier, on a demandé aux auto-écoles de laisser comme ça se faisait jusqu’à un certain temps, le temps qu’on observe l’évolution. », a-t-il ajouté

Il a soutenu que les réformes engagées, en allusion à la vidéo-verbalisation sont « très bonnes dans la mesure où vous allez voir que ceux qui vont conduire les véhicules de grandes capacités vont avoir des comportements qui sont contraires à celui qui est sorti, juste de l’auto-école ».

Le 9 mars 2023, le ministère des Transports avait pris une mesure stipulant que « les candidats au permis de conduire devront être inscrits à l’obtention du permis de conduire des catégories A, AB ou B uniquement ».

Selon cette réforme, il n’était plus autorisé aux candidats de s’inscrire pour l’obtention du permis de conduire dit toute catégorie BCDE ou ABCDE à la fois. Pour être autorisé à s’inscrire à l’auto-école pour l’obtention du permis de conduire C, D ou E, il fallait être titulaire du permis B au préalable.

Le permis B étant permanent, mais inclus dans le permis dit Toute catégorie, une fois que le permis A, B, C, D, E arrive à expiration, l’usager ne peut plus l’utiliser. Pour corriger cela, le ministère des Transports avait décidé de séparer le permis B des autres catégories.

AP/APA