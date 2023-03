Départ volontaire de 305 militaires des forces armées

Plus de 4.800 soldats, principalement des sous-officiers, ont quitté les rangs des forces armées depuis 2017.

L’Etat de Côte d’Ivoire a entrepris depuis 2017 un processus de « départ volontaire à la retraite », ce qui devrait « permettre à moyen terme de rectifier la pyramide en grade et en âge avec le recrutement parallèle de certaines catégories de militaires ».

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé ce mercredi 15 mars 2023 une cérémonie de départ volontaire de 305 militaires de l’institution, à la salle de conférence de l’Etat-major général des armées, au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan.

Selon le chef d’Etat-major général des armées, Lassina Doumbia, « ce sont 249 militaires qui intègreront les Eaux et forêts, les Affaires maritimes et l’administration pénitentiaire au titre de la reconversion, et 56 militaires qui sont admis au départ volontaire à la retraite ».

« Il s’agit de donner aux personnels militaires, la possibilité de changer de métier, de statut professionnel ou, simplement de changer de vie, à travers une reconversion et un départ mieux encadré, pour que ceux qui s’y portent volontaires réussissent ce changement de cap », a-t-il ajouté.

Dans cette optique, il a été mis en place, conformément à la loi de programmation militaire, un Bureau d’accompagnement à la reconversion des militaires (BARM) pour une meilleure gestion des flux des militaires mis à la retraite par anticipation. Le programme est soutenu par des partenaires au plan local et international.

« Cette année, en plus du départ volontaire à la retraite, la reconversion de nos militaires dans certains corps de la Fonction publique nous permet de dire que ce processus franchit une étape supplémentaire », a déclaré M. Téné Birahima Ouattara.

Le ministre d’Etat a relevé que cette opération est à sa première phase et devrait permettre aux hommes et aux femmes, sélectionnés après examen d’une Commission interministérielle, de mettre à la disposition de certains ministères leurs compétences diverses.

Depuis 2019, les médecins-militaires qui ont quitté l’institution militaire, bénéficient de cette passerelle vers la Fonction publique. M. Téné Birahima s’est félicité du retour d’expérience de ses hommes qui exercent aujourd’hui hors de l’institution militaire.

M. Téné Birahima Ouattara avait à ses côtés le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, le général Vagondo Diomandé, ainsi que le ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Sansan Kambilé, et des représentants du ministère des Transports et celui des Eaux et forêts.

Le projet de départ volontaire à la retraite est prévu par le Code de la Fonction militaire en son article 94 et la loi de programmation militaire de 2016-2020. Il est à l’actif du ministère d’Etat, ministre de la Défense qui pilote le projet.

