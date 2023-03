Le financement international public du développement au menu d’un séminaire à Paris.

Ce séminaire qui s’est déroulé, le 13 mars 2023, autour du thème « Le financement international public du développement : quelles finalités, quels destinataires ? », a permis aux donateurs de mieux comprendre les attentes des pays bénéficiaires.

La rencontre a également permis aux donateurs d’adopter des approches plus volontaristes et pragmatiques pour soutenir la dynamique de transformation structurelle et d’industrialisation dans les pays en développement.

Avec la conjoncture économique mondiale, la recherche de financement pour le développement est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux pays, en particulier les Etats Africains. Conscients des besoins de ceux-ci, les donateurs veulent redynamiser leurs appuis.

Pour sa part, la ministre ivoirienne du Plan et du développement, Nialé Kaba, a fait plusieurs recommandations aux donateurs, suggérant de « mieux écouter les pays bénéficiaires du financement public du développement pour prendre en compte davantage leurs priorités de développement ».

« A cet égard, il est nécessaire de réformer l’architecture financière mondiale pour assurer une meilleure représentativité des pays en développement », a déclaré Mme Nialé Kaba, tout en insistant sur la nécessité pour les donateurs d’adopter « des approches plus volontaristes ».

La ministre ivoirienne du Plan et du développement, a renchéri qu’il est indispensable de compléter les flux d’aide avec des stratégies basées sur l’intervention du secteur privé, proposant in fine la prise en compte des questions de vulnérabilité des pays.

Cet évènement de haut niveau s’inscrit dans le cadre des réflexions sur l’architecture internationale du financement du développement et dans la perspective du Sommet de Paris de juin 2023, sur le financement du développement des pays vulnérables.

Il a été organisé par le secrétariat d’État auprès du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du développement, de la Francophonie et des partenariats internationaux, avec la Fondation pour les études et les recherches sur le développement international (FERDI).

La session a réuni d’imminentes personnalités dont l’ancien Premier ministre du Burkina Faso, Tertius Zongo, directeur de la Chaire Sahel, María Del Pilar Garrido Gonzalo, directeur de la direction de la coopération au développement (DCD) à l’OCDE.

Elle a enregistré aussi la présence de Pierre Jacquet, ancien président du Global développement Network (GDN). A cette occasion, Mme Kaba Nialé a partagé la vision et les perspectives de la Côte d’Ivoire et des pays en développement pour un financement efficace, efficient et durable du développement.

En marge de cet évènement de haut niveau, Nialé Kaba a eu des échanges avec d’éminents chercheurs ainsi que des acteurs du privé et de la finance dans l’optique de solliciter leur accompagnement pour la mise en œuvre de la stratégie de transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire.

AP/APA