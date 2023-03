Un opérateur promet « l’expérience 5G dès la CAN 2024 »

Plusieurs sites 5G sont en cours de déploiement à Abidjan et à l’intérieur du pays pour faire vivre une expérience unique et l’impact de cette technologie aux utilisateurs du. réseau internet et GSM.

Premier opérateur des télécoms à réussir le test de la 5G sur le sol ivoirien, MTN Côte d’Ivoire assure permettre aux populations et aux différentes délégations de pouvoir vivre « l’expérience de la 5G dès la CAN 2024 ».

Le directeur général de cette filiale sud-africaine, Djibril Ouattara, a présenté le jeudi 09 mars 2023, à la presse les derniers prix et certifications décernés à l’entreprise. Il en a profité pour partager les dernières innovations technologiques et les perspectives pour l’année 2023.

Il a fait savoir que l’entreprise, dans son ensemble, affiche des résultats solides en 2022 malgré un environnement macroéconomique difficile. Toutefois, cette performance s’explique par une bonne exécution des priorités stratégiques qui ont permis d’atteindre plus de 16 millions de clients à fin décembre 2022.

La filiale ambitionne de se positionner comme un acteur incontournable dans les transformations technologiques en cours et à venir en s’appuyant notamment sur la 5G, la connectivité en zone rurale et le Mobile money.

Une connectivité smart au réseau internet et GSM peut par ailleurs favoriser la création de meilleurs emplois et fournir aux populations rurales une qualité de vie égale à celle des zones urbaines, permettant à des millions de personnes de sortir de la pauvreté.

Le groupe a ainsi mis en place une solution innovante par satellite alimentée par l’énergie solaire pour faciliter l’accès à la connectivité des populations en zone rurale. Cette solution dite « ultra-rurale » fournit aujourd’hui, un accès Internet en plus de la connexion au réseau GSM à plus de 130 localités rurales.

Dans les trois mois à venir, ce seront plus de 300 communautés villageoises qui seront connectées afin de réduire la fracture numérique dans les zones les plus reculées du pays. Pour l’entreprise, tous les Ivoiriens méritent les bienfaits d’un monde connecté.

Soutenir la transformation digitale aux côtés du l’Etat de Côte d’Ivoire afin de créer un environnement connecté pour les clients, telle est également la volonté du groupe, a déclaré M. Djibril Ouattara. Avec Ambition 2025, la filiale veut fournir des solutions numériques de pointe pour faire progresser le pays.

La filiale, engagée à jouer un rôle dans la promotion de l’inclusion numérique et financière en Côte d’Ivoire, a reçu en mars 2023, le Prix de la meilleure qualité de réseau à l’issue d’un audit réalisé par Rohde & Schwarz, une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans l’évaluation de la qualité des services des réseaux mobiles.

Rohde & Schwarz a réalisé des tests de qualité et de performance des réseaux, de manière indépendante, sur les réseaux de tous les opérateurs de téléphonie mobile exerçant en Côte d’Ivoire en 2022. Les résultats ont ensuite été comparés à ceux des principaux opérateurs européens de téléphonie mobile.

A l’issue de l’analyse des données effectuée par Rohde and Schwarz, en s’appuyant sur la méthodologie de l’IUT/ET SI, MTN Côte d’Ivoire est arrivé en tête devant tous les autres opérateurs opérant en Côte d’Ivoire.

« En 2022, nous avons investi plus de 60 milliards FCFA pour accroître la couverture réseau et renforcer la qualité des capacités, 3G et 4G sur toute l’étendue du territoire. Nos clients ont tous les outils nécessaires pour rester connectés partout où ils vont », a confié M. Djibril Ouattara.

Le réseau mobile de la filiale a été, par ailleurs, reconnu comme « le plus rapide » en Côte d’Ivoire par Ookla, le leader mondial des tests, des données et des analyses internet qui a décerné un certificat et un trophée à la société pour la performance de son réseau mobile.

Ookla mesure la vitesse des réseaux, collecte et analyse, chaque jour dans le monde, des millions de mesures relatives aux performances et la qualité des réseaux. Pour remporter ce prix, la filiale a obtenu un Speed Score de 25,63, avec des vitesses de téléchargement médianes de 17,85 Mbps et des vitesses de téléchargement médianes de 4,96 Mbps.

AP/APA