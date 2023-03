Hommage du Patronat ivoirien à feu Abdoulaye Diallo, ex-chargé de mission de Houphouët-Boigny

Abdoulaye Diallo, un richissime homme d’affaires, fondateur de la principale société de pompes funèbres en Côte d’Ivoire, a tiré sa révérence le 06 mars 2023.

Une délégation du Patronat ivoirien, conduite par le président de l’organisation Ahmed Cissé, s’est rendue le vendredi 10 février 2023 au domicile de la famille éplorée pour lui apporter son soutien dans ce moment de consternation.

Abdoulaye Diallo était un leader pragmatique profondément convaincu du rôle primordial du secteur privé comme acteur clé de la transformation structurelle de l’économie. Il fut l’ancien maire de Djékanou (centre), sa ville natale.

Dans son adresse à la famille, le président du Conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Patronat ivoirien), Ahmed Cissé, a exprimé tout le mal-être des membres de la CGECI face à la disparition de celui qui fut le fondateur de l’entreprise des pompes funèbres « IVOSEP », membre de l’organisation patronale.

« Les mots ne suffisent pas à exprimer l’immense tristesse et la profonde douleur que nous ressentons en cette pénible circonstance. Le patriarche Abdoulaye Diallo, travailleur infatigable et grand serviteur de l’Etat », a dit M. Ahmed Cissé.

Ahmed Cissé a salué un « chef d’entreprise discret et efficace, (qui) reste ce grand bâtisseur que les Ivoiriens ont connu et qui a su, avec l’énergie qui lui est reconnue, transformer son village en petite ville moderne, tout comme il a su le faire pour les entreprises qu’il a créées ».

« Sa disparition est une perte incommensurable pour le secteur privé ivoirien, tant il a su de par sa sagesse et sa disponibilité, apporter une énergie nouvelle, pour encourager et inciter les plus jeunes, mais surtout les ivoiriens, à se lancer dans l’entrepreneuriat », a déclaré M. Cissé.

En rendant hommage au disparu pour ses qualités de grand bâtisseur mais également de manager avéré, le président de la CGECI a tenu à transmettre à la famille Diallo, dans cette épreuve difficile qu’elle traverse, toute l’empathie du secteur privé ivoirien.

M. Ahmed Cissé a bien voulu rappeler, ensuite, que le secteur privé gardera du patriarche Abdoulaye Diallo, l’image du sage du monde de l’entreprise, qui a su, dans la discrétion qui le caractérise, impacter le développement de l’économie locale et nationale, tant ses actions ont fortement contribué au développement de la Région du Bélier (centre) à laquelle appartient la commune de Djékanou.

Par ailleurs, au-delà de sa position de patriarche, Abdoulaye Diallo, âgé de plus de 90 ans, aura su, exprimer son engagement dans le renforcement de la cohésion sociale et donner une dimension sociale à son action de développement en impactant singulièrement les communautés locales.

Pour le Patronat ivoirien, la disparition du patriarche Abdoulaye Diallo est une grande perte, car celui-ci était un soutien de taille, fermement engagé dans la promotion des champions nationaux et l’appui multiforme aux entreprises.

AP/APA