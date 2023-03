Un collège à Attécoubé, dans l’Ouest d’Abidjan, doté d’une bibliothèque

La bibliothèque, un don du Rotary Club Abidjan Biétry, a été inaugurée par le maire d’Attécoubé, Paulin Claude Danho, dont l’établissement scolaire porte le nom.

La cérémonie de remise de la bibliothèque du Collège moderne Paulin Claude Danho d’Attécoubé, tenue ce jeudi 09 mars 2023, a été couplée avec la récompense des lauréats du championnat national de dictée. M. Paulin Claude Danho, le ministre des Sports et de l’économie sportive, s’est félicité de cette initiative de haute portée éducative et citoyenne.

Coparrainée par le ministre et son épouse, l’évènement a enregistré la présence des membres d’une délégation du Rotary Club Abidjan Biétry, conduite par son président M. Xavier Effoué, ainsi que plusieurs autres personnalités.

L’évènement a enregistré également la présence de Mme Sonia Boguifo, présidente de la Fondation de l’univers, de la lecture et de la dictée (FULD), de Mme Lobouet, premier éditeur de Côte d’Ivoire, ainsi que celle de la communauté éducative nationale conduite par Patrice Coulibaly Appa.

M. Hili Baba (IGEN), représentant Mme le ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a remercié les donateurs qui, pour lui, s’inscrivent dans la vision de la ministre qui a réintégré la dictée dans le système scolaire ivoirien.

Il a exhorté les élèves à fréquenter cet espace pour accroître leurs connaissances. Plusieurs élèves ont été récompensés au cours de la cérémonie pour leur participation aux présélections du championnat de lecture et de dictée initié sur le plan national et qui verra la finale le 06 juin 2023, à Yamoussoukro.

Dans son intervention, Xavier Effoué a mentionné que cette activité intervient dans le cadre du plan d’actions 2022-2023 de son club, conformément au processus de transformation de l’éducation en Côte d’Ivoire initié par le gouvernement.

Le programme d’installation de bibliothèques ainsi que le championnat national de dictée sont menés conjointement par son club et la FULD. Poursuivant, il a rappelé les actions prioritaires de son mandat dont le coût est estimé à plus de 300 000 000 F CFA réparties dans divers domaines.

Dans cette optique, l’organisation a fait don de trois cantines scolaires construites au profit de milliers d’élèves sur l’ensemble du territoire qui ont reçu des kits scolaires, ainsi que des table-bancs et des matériels didactiques à des établissements.

A cela s’ajoutent des bibliothèques, dont trois autres seront inaugurées dans les prochaines semaines à Sakassou et Odienné après celles de Bassam et d’Attécoubé. Le ministre Paulin a exprimé son satisfecit pour cette action qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’échec scolaire.

A sa suite, Olga Danho, son épouse et marraine du concours de dictée, a salué cette initiative et exhorté les élèves à redoubler d’efforts et à prendre au sérieux leurs études. La bibliothèque a été offerte par la Fondation univers des livres de la lecture et de la dictée (FULD) en partenariat avec le Rotary club Abidjan Bietry.

Le Rotary club Abidjan Bietry, outre sa contribution à la transformation de l’éducation initié par le gouvernement, veut donner le goût de l’effort et de la lecture aux enfants et surtout aux plus jeunes. L’organisation a par ailleurs fait don de cantines et d’équipements scolaires à des établissements.

AP/APA