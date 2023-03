Le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli exécuté à environ 61%

Cet ouvrage, situé dans le Sud-ouest ivoirien, est d’une capacité de 112 MW, dont la première tranche devrait entrer en production fin 2023.

Lors d’une visite de chantier, ce jeudi 9 mars 2023, Noumory Sidibé, le directeur général de CI-Energies, structure qui assure la maîtrise d’ouvrage, a indiqué que les deux autres phases du projet devraient être opérationnelles respectivement en mars et en juin 2024.

« Actuellement, nous sommes à un taux d’exécution d’à peu près 61% » du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli, a dit Noumory Sidibé qui a exprimé son satisfecit à la suite de la dérivation, opérée ce jour avec « succès » sur le site.

Il s’est agi de faire passer l’eau dans l’évacuateur de crue, une étape devant permettre d’évaluer la fiabilité et de l’efficacité de cet évacuateur de crue. Pour cette opération, toutes les équipes techniques et environnementales ont été sollicitées.

Selon le directeur général de CI-Energies, « les travaux évoluent très bien conformément aux plannings et aux règles techniques en vigueur. Sur le site travaillent près de 1200 jeunes Ivoiriens aux côtés d’entreprises chinoises.

Ce projet est porté par l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers CI-Energies, et « en 2023, cette année, nous allons mettre en service à peu près 700 MW de capacités additionnelles, soit une augmentation de plus de 25% de la capacité installée de la Côte d’Ivoire », a-t-il fait savoir.

En aval du barrage de Soubré, le plus grand barrage hydroélectrique du pays, « nous allons réaliser deux autres barrages que sont les barrages de Boutoubré dont le contrat commercial va être signé les semaines à venir (et) après cela nous feront le barrage de Louga en un seul ou Louga 1 et 2 », a-t-il poursuivi.

La Côte d’Ivoire ambitionne d’être le hub énergétique de l’Afrique de l’Ouest. CI-Energies a pour mission, la planification, la maîtrise d’ouvrage et le contrôle du concessionnaire qui est la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE).

Elle dispose déjà de plans directeurs bâtis jusqu’à l’horizon 2040 avec des investissements à réaliser pour la production, le transport et la distribution. En outre, les producteurs privés d’électricité réalisent leurs projets avec elle via une convention.

Les travaux d’aménagement du barrage de Gripo-Popoli sont réalisés par Sinohydro et Powerchina. Le projet coûte à peu près 247 milliards Fcfa et devrait permettre à la Côte d’Ivoire de faire des bonds importants vers la transition énergétique.

Ce projet devrait par ailleurs contribuer à l’atteinte des objectifs d’amélioration du mix énergétique de l’Etat de Côte d’Ivoire en portant en 2030 la part des énergies renouvelables à 45% (hydroélectricité comprise).

AP/APA