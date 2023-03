Mise en service de la première centrale solaire en juin

Avec un taux d’avancement des travaux estimé à 83%, la phase 1 de la Centrale solaire de Boundiali, s’étend sur 36 hectares sur une superficie totale de 78 hectares.

La Centrale solaire de Boundiali (Nord ivoirien), première du genre en Côte d’Ivoire est un ouvrage qui marquera le début d’une nouvelle ère, notamment celle de la transition énergétique dans l’histoire du secteur de l’électricité du pays.

Ce projet réalisé avec l’appui technique et financier du gouvernement allemand à travers la KfW et l’Union européenne devrait contribuer à l’atteinte des objectifs d’amélioration du mix énergétique en portant en 2030 la part des énergies renouvelables à 45% (hydroélectricité comprise).

A l’issue d’une visite du site ce mercredi 8 mars 2023, M. Noumory Sidibé, le directeur général de CI-Energies, entité chargée de piloter le projet, a indiqué que cette centrale permettra la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 31.4% d’ici à 2030.

« Il faut que, nécessairement, il soit mis en service en juin pour assurer la fourniture d’électricité au profit de l’économie ivoirienne et des pays limitrophes qui nous font confiance », a déclaré M. Noumory Sidibé.

Pika Assi, chef du projet, a expliqué qu’une centrale solaire est une installation technique de production d’électricité à partir de l’énergie émise par les rayons du soleil. Une technologie qui requiert l’irrigation intense d’une zone par les rayons solaires sur de longues périodes.

La centrale de production est notamment composée de panneaux solaires qui permettent de capter les rayons solaires transformés en énergie électrique via des cellules photovoltaïques logées dans les panneaux.

La centrale solaire de Boundiali est équipée essentiellement de 68.208 panneaux solaires composant le champ photovoltaïque, de deux transformateurs, d’un bâtiment de commande, d’un entrepôt et d’un système de stockage par batteries.

Elle a une puissance installée de 37,5 MWc avec une production annuelle de 64 GWh. La capacité de stockage par batterie est de 10 MW /11,9 MWh pour un taux de disponibilité de la centrale solaire estimé 98%.

Selon le chef de projet, Pika Assi, l’énergie produite sera injectée directement au poste 225/90/16,5 kV de Boundiali à partir de deux (02) lignes souterraines 90 kV longues de 600 mètres chacune. Et ce, en vue de desservir les clients.

Le directeur général de CI-Energies a fait savoir qu’aujourd’hui la demande nationale d’électricité, en Côte d’Ivoire, se situe entre 8 et 10%. Il a assuré que sa structure qui est chargée de faire la programmation et les projections anticipe sur les besoins futurs.

Le coût global du projet est estimé à environ 25,5 milliards de FCFA, financé par l’autorité concédante à hauteur d’environ 19 milliards, en grande partie sous la forme d’un prêt octroyé par la Coopération allemande à travers la KfW et un don d’environ 6,5 milliards de FCFA de l’UE.

Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté, au développement durable et à une meilleure intégration socio-économique de populations rurales vivant dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Il devrait permettre la facilitation de l’électrification des villages et l’alimentation de 40 000 ménages.

Il devrait permettre, en outre, de réaliser une économie de 27.000 tonnes de CO2 par an et de créer plus de 300 emplois directs et indirects.

La zone de Boundiali a fait l’objet d’un programme d’électrification rurale intensif avec 61 localités mises en service entre 2017 et 2022, soit un taux de couverture de 92,5% et une population totale impactée d’environ 195 000 personnes.

Les travaux, estimés à un taux d’avancement de 83 %, ont débuté en décembre 2021 et s’achèveront en juin 2023. Le test de performance est prévu le 15/05/2023 et le début de la période d’exploitation par la filiale RMT de juin 2023 à mai 2025, soit durant deux ans. CI-Energies prend le contrôle en mai 2025.

« Aujourd’hui, la situation de la Côte d’Ivoire est que nous avons suffisamment de productions pour faire face à la demande, il n’y a pas de délestage en Côte d’Ivoire », a tenu à préciser le directeur général de CI-Energies, en évoquant les récents « accidents » survenus sur le réseau électrique.

L’essentiel de la production d’électricité de la Côte d’Ivoire est à base de l’énergie thermique et du gaz, notamment dans la zone Sud du pays. En plus de cela, le gouvernement a développé des ouvrages hydro dans le Sud-ouest, notamment à Buyo, Ayamé et Soubré.

L’objectif assigné à CI-Energies est de faire en sorte que le pays diversifie ses sources de production afin d’avoir une disposition spéciale de sorte à gérer les contraintes de transport d’électricité, a-t-il noté. Dans cet élan, Boundiali abrite le premier de ces projets de centrale solaire.

Hormis le projet de la centrale solaire de Boundiali, il y a un autre projet qui se développe à Katiola et qui est porté par un privé, un autre à Boundoukou (Est) et bientôt à Ferké (Nord) ainsi qu’à Odienné (nord), a révélé M. Noumory Sidibé, toutes étant des centrales solaires.

La Côte d’Ivoire se positionne comme un hub énergétique régional. Le pays fournit de l’électricité à des pays de la sous-région (Mali, Liberia, Burkina Faso) a des centrales de grandes capacités qui sont quasiment achevées ou dans leur phase de test et qui vont être bientôt mis en service.

AP/APA