Les filles exhortées aux métiers de l’industrie

Des modèles de réussite dans le domaine technique et industriel, ainsi que les opportunités d’emplois qu’offre le secteur, ont été présentés aux jeunes filles, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

C’est à un véritable cours que sont adonnés, ce mercredi 8 mars 2023, le ministre ivoirien de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, N’Guessan Koffi et le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, Mohamad Itani, sur le secteur industriel.

C’était à la faveur de la commémoration de la Journée internationale du droit des femmes, célébrée pour la circonstance au Lycée Technique d’Abidjan à Cocody. Cette année, c’est la filiale de ce géant agro-industriel suisse qui a été choisie par le ministère pour présenter aux élèves des modèles de réussite dans le domaine technique et industriel, ainsi que les opportunités d’emplois qu’offre le secteur.

N’Guessan Koffi s’est voulu clair sur ce secteur stratégique, en affirmant que le développement du pays reposera sur l’industrialisation. Raison pour laquelle, il a engagé la gent féminine à s’intéresser aux filières techniques.

Le ministre a pour cela rappelé la politique incitative de l’Etat de Côte d’Ivoire pour amener plus de filles à ces métiers d’avenir. Dans cette optique, l’Etat de Côte d’Ivoire octroie des bourses de niveau différencié.

« Si vous êtes une jeune fille que vous êtes dans une filière industrielle vous n’avez pas le même taux qu’un garçon qui est dans la même filière », a-t-il fait savoir, tout en exhortant les élèves à s’orienter dans les filières industrielles et techniques afin d’avoir les meilleurs emplois ici en Côte d’Ivoire et à l’international.

« Je vous garantis que toutes les filles qui viendront présenter le BAC technique, vous serez les plus épanouies parce que le travail vous attend », a rassuré le ministre.

Quant au directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, il a fait part de l’environnement du travail inclusif prôné par la filiale en vue de faire germer les différents talents. « Notre Comité de direction est composé de 50% de femmes. Nous avons aussi des femmes dans nos usines, sur le terrain à la vente et dans les finances ».

Pour lui, la promotion du genre est définitivement un pari gagnant », tout en mentionnant que l’approche de l’entreprise agro-alimentaire est d’encourager les candidatures féminines en accompagnant des carrières prometteuses.

« Nous nous employons à leur offrir un cadre de travail et de formation pour les aider à briser les barrières à leur épanouissement professionnel », a-t-il poursuivi. Et d’ajouter « que nous avons un centre de formation qui a recruté depuis 2017, 46% de stagiaires filles dans son effectif ».

Celles-ci, ajoutera-t-il, s’exercent sur des équipements techniques (électriques, automation, machines, outils) et équipements de technologie agroalimentaire. M. Mohamad Itani a ensuite exposé les différentes initiatives pour l’égalité des sexes dans la structure qu’il dirige.

« Nous savons que l’amélioration de l’équilibre entre les sexes conduira à de meilleures décisions, à une innovation plus forte et à une plus grande satisfaction au travail. C’est pourquoi nous avons fixé des objectifs mesurables pour suivre nos progrès et nous responsabiliser », a-t-il soutenu.

La cérémonie commémorative a donné droit à un panel animé par des cadres de l’entreprise dont Joëlle Abega Oyouomi, directrice d’usine à Nestlé. Elle insinuera à l’endroit des élèves du lycée technique d’Abidjan qu’il est possible d’exercer tous les métiers, sans discrimination de genre.

« Les métiers sont liés à la compétence et j’en suis un exemple. Il est donc possible pour les filles d’y parvenir à condition qu’elles se forment et produisent in fine d’excellents résultats », a conseillé Joëlle Abega.

AP/APA