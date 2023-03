FEMUA 2023 : Magic System s’engage à promouvoir l’agriculture ivoirienne

Cette campagne a lieu dans un contexte où certaines matières premières en Côte d’Ivoire sont menacées d’interdiction sur le marché européen, en raison de mesures visant à réduire la déforestation.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, M. Kobenan Kouassi Adjoumani a reçu ce mardi 7 mars 2023, à son cabinet, le lead vocal de Magic System, A’Salfo et son équipe, lors d’une rencontre au 25ème étage de la Caistab, au Plateau.

Le Commissariat général du FEMUA, A’Salfo a dit être venu « solliciter » le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Adjoumani Kouassi, afin qu’il accompagne cette présente édition, en tant que premier responsable du Département de l’Agriculture ivoirienne.

Les échanges entre M. Adjoumani Kobenan et le lead vocal du groupe Magic Système, ont porté sur l’organisation de la 15ème Édition du Festival des musiques d’Anoumabo (FEMUA), dont le thème est « Sécurité alimentaire et agriculture durable ».

« Nous acceptons le partenariat pour la réussite de cette 15eme édition. » du FEMA, a déclaré le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Adjoumani Kouassi, à l’issue d’un entretien avec les quatre magiciens.

Pour lui, « il n’y a pas meilleure voie que la voix de Magic System pour faire la promotion de l’agriculture en cette période où certains produits agricoles font l’objet mesures d’interdiction sur le marché européen ».

Le premier responsable de la Fondation Magic System, A’Salfo a tenu à remercier le ministre d’Etat pour sa disponibilité à accompagner le FEMUA 2023, dont la 15e édition se tiendra du 25 au 30 avril 2023.

Avec le thème sécurité alimentaire et agriculture durable, l’opportunité sera offerte aux experts et aux jeunes d’échanger à travers le Carrefour jeunesse, sur comment l’Afrique peut-elle réduire sa dépendance alimentaire et œuvrer pour une agriculture durable.

Le Conseil de l’UE a entériné en septembre 2022 de nouvelles dispositions pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts à l’échelle mondiale. Les pays de l’Union, de ce fait, devront veiller à ce que les produits qu’ils consomment ne conduisent pas à épuiser les réserves forestières de la planète.

Ces mesures ciblent l’huile de palme, le bois, le café et le cacao. Ainsi, des « règles de diligence raisonnée obligatoires » ont été établies pour tous les opérateurs et les marchands qui mettent à dispositions des produits sur le marché de l’UE ou exportent à partir de l’Union.

Le texte réglementaire s’applique également à des produits dérivés tels que le cuir, le chocolat et le mobilier. La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, veut s’adapter à cette norme de l’Union européenne qui contraint désormais les pays et les chocolatiers à la traçabilité.

Le Conseil café-cacao, le régulateur de la filière en Côte d’Ivoire, est engagé à s’approprier le règlement de l’Union européenne (UE) sur la déforestation imputable à la filière. Le cacao, dont la Côte d’Ivoire est premier producteur mondial, représente 14% du PIB du pays et 35% de ses recettes à l’export.

AP/APA