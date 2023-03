Drogba s’engage à promouvoir des projets d’éducation

L’ex-footballeur international, Didier Drogba, a échangé avec la ministre de l’Education et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, sur des projets que compte soutenir sa Fondation.

L’entretien a eu lieu ce lundi 6 mars 2023 au Cabinet de la ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, à Abidjan. Les échanges ont porté sur la collaboration entre le ministère et la Fondation Didier Drogba, notamment les projets d’alphabétisation et la dictée.

Saluant les actions citoyennes de haute portée sociale menées par la Fondation Didier Drogba, la ministre a appelé à une mutualisation des efforts et une synergie d’actions pour réduire de manière considérable le taux d’analphabétisme qui est de 47%.

Poursuivant, elle a annoncé la « révision et l’actualisation » de la stratégie nationale d’alphabétisation conformément aux recommandations des États généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA).

Exprimant son satisfecit sur la qualité des échanges, Drogba s’est réjoui du travail remarquable et le leadership de la Ministre Mariatou Koné, qui multiplie les actions pour une école de mérite et de qualité dans la transparence et dans l’équité.

AP/APA