Demander son partenaire en mariage sur l’épave du « Titanic » ? C’est possible !

Faire sa demande en mariage sur une épave, ce n’est pas très sexy. Mais s’il s’agit de l’épave du plus célèbre paquebot au monde (on parle évidemment du Titanic), c’est l’effet « waouh » assuré. L’agence française ApoteoSurprise, spécialisée dans les demandes en mariage originales, vous propose de demander la main votre partenaire à 3 821 mètres de profondeur, au large de Terre-Neuve, là où repose l’épave du Titanic, rapporte Midi libre. Un voyage idyllique possible seulement si vous y mettez la somme : un million d’euros.

Ce scénario romantique à souhait, qui figure parmi une liste de 30 scénarios tous plus fous les uns que les autres, comprend pour les deux amoureux un voyage de cinq jours à bord d’un navire d’expédition, une plongée de six heures dans un submersible qui vous fera découvrir l’épave du paquebot, puis la demande en mariage à l’avant du Titanic, à l’endroit même où Jack a crié « je suis le maître du monde » dans le film de James Cameron. Le clou du spectacle ? La chanson « My Heart Will Go On » de Céline Dion retentira au moment de mettre le genou à terre. « Le moment le plus love de votre existence », promet ApoteoSurprise sur son site.

Envie de mettre un genou à terre au Stade de France ?

Si vous n’êtes pas fan du Titanic, d’autres options romantiques sont possibles. Comme une visite des plus beaux quartiers de Paris en limousine, un dîner dans un chalet sur une île privée, lors d’un survol de Disneyland Paris, sur l’aile d’un avion ou bien sur la pelouse du Stade de France.

ApoteoSurprise propose un ultime scénario, de l’ordre de l’impossible si vous n’êtes pas immensément riche : une demande en mariage autour de la Lune pour… 125 millions d’euros. Mais attention, en cas d’éruption solaire le jour J, il faudra reporter l’événement.

