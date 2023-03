Programme GPE Abidjan : 43 auditeurs reçoivent leurs diplômes

Les parchemins ont été remis à ces récipiendaires, constituant la 22e promotion, au cours d’une cérémonie solennelle, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

La cérémonie de remise d’attestation de fin de formation s’est tenue ce jeudi 02 mars 2023, en présence du directeur de cabinet adjoint du ministère de l’Economie et des finances, Vassogbo Bamba, représentant le parrain de cette promotion, le ministre Adama Coulibaly.

Le directeur de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Arsène Kobea, représentant le ministre de tutelle, Adama Diawara, s’est félicité de ce programme qui incarne l’objectif du gouvernement ivoirien d’offrir à la Côte d’Ivoire des ressources humaines de qualité.

« Merci à vous chers formateurs de tous horizons, universitaires ou non, qui prenez de votre temps pour contribuer à votre manière à l’atteinte de l’objectif d’émergence économique et sociale que le gouvernement s’est fixé », a ajouté professeur Arsène Kobea.

Selon lui, le Programme GPE reste une parfaite illustration de la synergie entre le monde universitaire et celui de la production. A preuve, dira-t-il, il met sur le marché des diplômés immédiatement opérationnels face aux défis multiformes auxquels les Etats sont confrontés.

Pour sa part, le représentant du parrain, M. Vassogbo Bamba, a exhorté les diplômés de la promotion du Programme GPE-Abidjan à être des forces de proposition pour les gouvernants et les Etats en matière de gestion des affaires politiques et économiques.

« Portez haut le label Abidjan-GPE, en appliquant partout et en toute circonstance les acquis de cette formation, dont le niveau de qualité n’est plus à démontrer », a-t-il lancé. Les auditeurs ont acquis des compétences en formulation et gestion des politiques économiques, financières et monétaires tant macroéconomiques que sectorielles.

« Aussi voudrais-je vous inviter à être des relais et correspondants des ministères en charge des questions budgétaires, économiques et financières dans toutes les administrations publiques où vous serez appelés à servir », a-t-il poursuivi.

Le professeur Saliou Touré, ex-ministre de l’Enseignement supérieur, invité d’honneur de la cérémonie, a exhorté les diplômés à garder le cap des résultats dans leurs différentes actions afin de demeurer des agents de développement.

Il a par ailleurs insisté sur la formation comme la clé de toute réussite. Pour l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur de Côte d’Ivoire, « la formation doit être perçue par nos autorités comme la priorité des priorités ».

Le représentant du président de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, le professeur Sangaré Abdoulaye, a plaidé auprès des autorités pour l’érection d’un campus pour le Programme GPE, un projet dont la maquette a été déjà établie.

Ce sont 43 auditeurs issus de l’administration publique ivoirienne et de la sous-région qui ont pris part à cette formation, dont 35 en présentiel et huit par visio-conférence.

Le Béninois Setoundji Romuald est sorti major de la promotion avec une moyenne supérieure à 15, quand Doumbia Lassina de la Côte d’Ivoire a été le major en ce qui concerne les cours à distance avec une moyenne de 15,40. A ce jour, ce sont environ 800 experts qui ont été formés au Programme GPE Abidjan.

Le Programme de gestion de la politique économique (Programme GPE Abidjan), créé en 1998, vise le renforcement des capacités humaines de l’administration dans le secteur public et le secteur privé.

AP/APA