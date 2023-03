Lancement du Prix national d’excellence 2023

Ce prix, décerné aux Ivoiriens qui se distinguent dans leur domaine, a été lancé par Karim Traoré, le directeur de Cabinet du Premier ministre.

La 10ème édition du Prix national d’excellence va exiger plus de rigueur et d’engagement, ce qui va intégrer des défis majeurs dont la qualité du prix et des lauréats ainsi que la qualité de l’organisation de l’édition 2023, a dit M. Karim Traoré.

Le directeur de cabinet du Premier ministre Karim Traoré, président du Comité national du prix d’excellence, a lancé officiellement le prix national d’excellence 2023, à l’ouverture d’un atelier à l’auditorium de la Primature, au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan.

Institué en 2013 par le chef de l’état Alassane Ouattara, le Prix national d’excellence vise à présenter à la nation et au monde les Ivoiriens et les Ivoiriennes, ainsi que les entreprises et les administrations qui se distinguent par la qualité de leur contribution au rayonnement de la Côte d’Ivoire.

Prenant parole, à la clôture des travaux, le directeur de cabinet adjoint du chef du gouvernement, M. Alain Philippe Pohan a invité les jurés et les comités de sélection au respect scrupuleux des délais de transmission des dossiers de sélection.

Pour aller à la recherche des oiseaux rares dans les différents secteurs, M. Pohan a assuré que des efforts seront faits au plan financier pour soutenir substantiellement les jurys et comités de sélection. Au total, ce sont 87 lauréats qui seront primés cette année.

AP/APA