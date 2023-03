Modification du dispositif de célébration du mariage civil

Ce dispositif s’inscrit dans l’esprit de « l’égalité parfaite » entre l’homme et la femme.

Selon un décret adopté ce mercredi 1er mars 2023, en Conseil des ministres, le nouveau texte sur la célébration du mariage civil en Côte d’Ivoire permet qu’avant la cérémonie, les conjoints désignent celui qui va recevoir le livret de famille.

Auparavant, dans les mairies du pays, l’on demandait aux couples, pendant la célébration de leur union, de recevoir le livret en même temps, un symbole consacrant l’égalité des droits et des responsabilités des conjoints.

« Cette modification permet aujourd’hui que les conjoints puissent dire qui pourra recevoir le livret pour le compte de la famille », a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres.

Le décret fixe les modalités d’établissement du livret de famille et du certificat de célébration civile en application de la loi relative au mariage du 26 juin 2019 et définit les différents éléments constitutifs du certificat de célébration civile et du livret de famille.

Le texte réglemente, en outre, les modalités de modification du livret de famille, rappelle les règles d’établissement de la copie conforme du livret de famille en cas de divorce et prescrit les modalités de sa reconstitution en cas de perte ou de destruction.

AP/APA