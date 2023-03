La diplomatie ivoirienne valorisée à travers un magazine

La cheffe de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara, a lancé le magazine Côte d’Ivoire diplomatie.

Ce trimestriel d’informations gratuit mis à la disposition du grand public vise à faire connaître les actions diplomatiques du gouvernement de Côte d’Ivoire ainsi que du ministère chargé de cette matière.

Le magazine de 44 pages a été présenté ce mardi 28 février 2023 à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora, en compagnie de la ministre d’Etat, Kandia Camara et des partenaires.

La représentante du gouvernement chargé des Affaires diplomatiques s’est réjouie de cette initiative qui viendra mettre en lumière les actions du corps diplomatique ici en Côte d’Ivoire et à l’extérieur du pays.

« Le ministère d’Etat qui veut aller loin doit se donner les moyens et à travers ce magazine nous pourrons mieux faire connaître le ministère d’Etat, mais surtout les ambitions de la Côte d’Ivoire en matière de diplomatie », a-t-elle dit, tout en félicitant l’équipe qui a travaillé à son élaboration.

A sa suite, le secrétaire général du ministère, Daouda Diabaté a indiqué que ce magazine permettra de mettre en lumière les actions de la diplomatie ivoirienne dans le processus de développement économique de la Côte d’Ivoire.

« Aujourd’hui, nous passons à une vision plus perceptible de l’action diplomatique », dira-t-il. Au nom de la ministre d’Etat, il a félicité la direction de la communication et des relations publiques du ministère pour la mise en œuvre de ce magazine.

« Ce magazine sera un atout majeur pour montrer à l’Ivoirien et à la face du monde que la diplomatie est aussi une opportunité de mobilisation de ressources pour le développement économique et social de la Côte d’Ivoire », a-t-il renchéri.

« Côte d’Ivoire diplomatie », le fruit de l’idée de la ministre d’Etat Kandia Camara, est tiré à 1.000 exemplaires en français et anglais et comporte plusieurs rubriques d’actualités du ministère des affaires étrangères, la coopération, la diplomatie économique, etc.

Il est également prévu une émission télévisée sous ce même format afin de présenter les actions du ministère à l’ensemble du monde. Celui-ci constituera en une diffusion mensuelle de 52 minutes afin de booster les actions du corps diplomatique.

« Dans un monde multiforme et tellement instable, les Etats et gouvernements, face à ce nouveau défi pour avoir son mot à dire dans ce contexte international et pressant et pour honorer les engagements, l’Etat doit repenser les modalités de son action et la diplomatie n’y échappe pas », a-t-il poursuivi.

« Notre direction a donc choisi de rééditer ce magazine, dont l’impact est indéniable pour notre performance nationale en matière de diplomatie », a déclaré le directeur de communication Sam Wakouboué.

AP/APA