Plus de 400 milliards Fcfa de la BAD au profit du secteur privé

Ce portefeuille, destiné essentiellement à certains secteurs d’activités, vise à financer des projets porteurs de croissance.

Pour présenter ce fonds aux opérateurs économiques, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a organisé ce jeudi 23 février 2023, à Abidjan, un séminaire sur les opportunités d’Affaires, en collaboration avec le ministère ivoirien du Plan et du développement.

La directrice générale Afrique de l’Ouest de l’institution financière, Marie-Laure Akin-Olugbade a indiqué que « le volume de prêts actuels en direction des opérateurs du secteur privé est de 412 milliards de FCFA essentiellement dans les secteurs du transport, de l’énergie, de l’agriculture et du secteur financier ».

La ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé, a fait savoir que « l’accès aux financements adéquats, en volume, en coût et en maturité, a toujours été une condition majeure de l’éclosion et du développement du secteur privé dans un pays ».

Cela, dira-t-elle, est d’autant plus vrai dans le contexte actuel de mutations économiques mondiales et de rareté des ressources du fait de la survenue de crises majeures, telles que la crise de la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne.

Mme Kaba Nialé a invité les acteurs du secteur privé ivoiriens à s’approprier les mécanismes et les instruments de financement qu’offrent les guichets privés du Groupe de la BAD afin de tirer le maximum de profits des opportunités d’affaires.

Le vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Philippe Eponon, a au nom du Patronat ivoirien, assuré de la pleine adhésion du secteur privé ivoirien à la transformation structurelle de l’économie du pays.

Il s’est réjoui de la présentation des instruments de financement du Groupe de la BAD. Pour lui, cette plateforme permet de mettre en relief les nombreuses opportunités d’affaires dans tous les domaines que comporte le Plan national de développement (PND) 2021-2025 estimé à 59.000 milliards Fcfa.

Principal moteur de croissance économique, de création d’emplois, vecteur d’innovation et de réduction de la pauvreté, le secteur privé occupe une place prépondérante dans la stratégie de développement de la Côte d’Ivoire.

Le portefeuille de projets de la BAD en Côte d’Ivoire au 30 juillet 2022 comptait 44 opérations, totalisant près de 2,61 milliards de dollars américains (environ 1 528 milliards FCFA) d’engagements dont 672 millions de dollars (419 milliards de FCFA, soit 27,43 % du portefeuille global) sont alloués à des projets du secteur privé.

