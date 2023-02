Marché Zlecaf : Abidjan accueille IATF 2023 en novembre

Environ 43 milliards de dollars, soit plus de 26.600 milliards de Fcfa, de contrats commerciaux sont attendus à la 3e Foire commerciale intra-africaine (IATF 2023), prévue du 21 au 27 novembre 2023 au Parc des expositions d’Abidjan.

L’ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a, peu avant la tenue d’une réunion du Comité consultatif de l’IATF 2023, visité ce jeudi 23 février 2023 le Parc des expositions d’Abidjan qui est en finition et qui devrait accueillir la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine.

« Nous voulons remercier le gouvernement pour son engagement au succès de l’évènement et nous espérons, comme les éditions précédentes, que cet événement aura du succès ici en Côte d’Ivoire », a dit M. Olusegun Obasanjo, qui conduisait une délégation du Conseil consultatif de l’IATF.

Il a rappelé qu’« il y a quatre ans, l’Afrique et ses dirigeants se sont mis ensemble pour décider sur l’idée de créer une zone de libre-échange qui permettra à ce que le commerce africain puisse prendre de l’ampleur et nous sommes très heureux de savoir que cette idée a aussi donné naissance à cette foire intra-africaine ».

Cet espace, dira-t-il, permet à ce que les différents industriels puissent se développer, mais surtout met l’accent sur la transformation des produits bruts. Il s’est en outre dit « très heureux et satisfait des travaux que le gouvernement ivoirien a entrepris » pour accueillir l’IATF 2023.

Cette visite a permis de montrer aux membres du Comité consultatif les infrastructures devant accueillir l’IATF 2023, à Abidjan, a expliqué le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, M. Souleymane Diarrassouba.

Le ministre ivoirien du Commerce a relevé que le Parc des expositions d’Abidjan, en construction, et devant accueillir l’évènement, a atteint « un taux de réalisation de 97% aujourd’hui », tout en rassurant ses hôtes que « les dispositions sont prises pour que ce chantier soit totalement livré à fin mai 2023 ».

« Nous attendons au moins 35.000 participants lors de cette foire et également en termes de prévision, c’est environ 43 milliards de dollars de contrats commerciaux qui seront signés lors de cette foire (qui) est un événement panafricain », a-t-il poursuivi.

A l’issue de la réunion du Comité consultatif de l’IATF, présidée par l’ancien chef de l’Etat du Nigéria Olusegun Obasanjo, il a été lancé la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine, prévue du 21 au 27 novembre 2023 sur les bords de la lagune Ebrié.

L’IATF qui vise à connecter les marchés africains, est organisée par la Banque africaine d’export-import (Afreximbank), en collaboration avec l’Union africaine (UA) et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), sous l’égide de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Cet évènement se veut une plateforme dédiée aux entreprises pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de plus de 3,5 milliards de dollars. Outre les expositions, il est prévu des conférences sur le commerce et l’investissement en Afrique.

La foire offre, par ailleurs, des rencontres entre entreprises et entre le secteur privé et les Etats, ainsi qu’une plateforme interactive en ligne (IATF Virtuel), un forum qui réunira les chefs d’Etat et de gouvernements et le Programme de l’UA pour les jeunes startups.

Le salon africa automotive show, un autre volet de l’événement, abritera une exposition automobile et un forum automobile. Il est aussi prévu le sommet CANEX de l’IATF 2023 qui se veut la plus grande rencontre des créateurs du continent avec la participation de grandes marques, d’artistes, de musiciens, de producteurs et de distributeurs.

