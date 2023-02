Les emplois verts au cœur d’un salon sur la transition écologique à Abidjan

Ce salon qui est axé sur les opportunités d’emplois pour la jeunesse, se déroulera autour du thème « Innovations écologiques et opportunités d’emplois verts pour la jeunesse de Côte d’Ivoire ».

La 5e édition du Salon international de la transition écologique (JFAC) a été lancée ce jeudi 23 février 2023 à Cocody, une commune huppée située dans l’Est d’Abidjan. L’évènement est prévu se tenir les 12 et 13, à Abidjan.

La thématique du Salon international de la transition écologique (JFAC) a été choisie, selon les organisateurs, eu égard à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de 2023 l’année de la jeunesse.

La promotion des emplois verts au cœur de la 5e édition des JFAC Les organisateurs entendent ainsi montrer aux jeunes les offres qui se présentent à eux dans le domaine des énergies renouvelables et bien d’autres secteurs liés à l’environnement.

« Aujourd’hui, il est important que nos Etats africains s’approprient ce nouveau concept d’emploi vert. Il existe d’énormes opportunités de financements et d’emplois nouveaux pour la lutte contre les changements climatiques », a déclaré Niang Seynabou, le président du Comité d’organisation.

« J’invite les jeunes et les entreprises à venir découvrir les opportunités d’affaires et de financements qu’offre le secteur de l’environnement, du changement climatique et les initiatives écologiques », a insisté la présidente du comité d’organisation.

Elle a annoncé qu’au cours de ce salon plusieurs activités de proximité seront organisées dans les régions du pays afin d’enclencher les prémisses d’un processus de développement basé sur les bonnes pratiques écologiques, mais susceptibles d’impulser le bien-être socio-économique des communautés à l’intérieur.

Cette année, dira-t-elle, l’implémentation des bonnes pratiques en matière écologique s’intéressera aux villes de Korhogo et Touba, dans le nord ivoirien. Ces deux localités bénéficieront chacune d’une stratégie ville verte, d’un projet de reboisement communautaire agroforestier et d’une campagne de distribution gratuite de foyers écologiques aux ménages.

En outre, 500 jeunes ciblés bénéficieront de formations dans le domaine de la sécurité environnementale. Une autre innovation est la promotion des jeunes startups écologiques, qui trouveront à travers les Jfac 2023 un cadre de démonstration de leurs talents.

La présidente du Comité d’organisation a partagé que, sur ordre du ministre ivoirien de l’Environnement et du développement durable, Jean Luc Assi, un répertoire national de toutes les innovations écologiques sera élaboré, afin de mobiliser les partenaires et les financements pour développer ces initiatives et les faire passer à l’échelle.

AP/APA